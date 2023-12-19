Барселона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 декабря в 20:00 поединок 18-го тура испанской Ла Лиги
В среду, 20 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Альмерия». Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Эстадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
После 17 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сине-гранатовые» набрали 35 очков, а «Альмерия» замыкает турнирную таблицу Ла Лиги с 5 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Барселона – Альмерия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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