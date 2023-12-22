Не Вирт. Стало известно, кто будет главным тренером Ворсклы до лета
С 90% вероятностью Долганский останется на посту коуча полтавского клуба до конца сезона
20 декабря 54-летний украинский специалист Виктор Скрипник официально покинул полтавскую «Ворсклу» и возглавил харьковский «Металлист 1925».
Пока что полтавчане не назначили нового коуча. Instagram-аккаунт fcvr57, который специализирован на новостях про ровенский «Верес», одним из претендентов на пост наставника «Ворсклы» является Юрий Вирт.
Однако Вирта в шорт-листе «Ворсклы» не было. Как стало известно Sport.ua, с 90% вероятностью до лета 2024 года коучем полтавского клуба будет Сергей Долганский, который работает с приставкой и.о.
Ранее стало известно, какие специалисты будут ассистентами Долганского.
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