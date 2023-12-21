С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
20 декабря определился последний полуфиналист турнира в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм»
19-20 декабря состоялись четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги 2023/24.
«Мидлсбро» в гостях обыграл «Порт Вейл» 3:0 и стал единственным клубом из Чемпионшипа, которому удалось выйти в полуфинал турнира.
«Эвертон» без украинского защитника Виталия Миколенко в серии послематчевых пенальти проиграл «Фулхэму» – 6:7. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.
«Челси» в напряженном поединке вырвал победу у «Ньюкасла». До 90+2-й минуте лондонцы уступали 0:1, но украинский вингер Михаил Мудрик спас команду Маурисио Почеттино и перевел игру в серию пенальти, где точнее оказались «синие» – 4:2.
20 декабря определился последний полуфиналист в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Подопечные Юргена Клоппа уверенно разгромили гостей из Лондона со счетом 5:1.
После завершения встречи между «скаузерами» и «молотобойцами» состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии.
«Челси» с Михаилом Мудриком сыграет против «Мидлсбро», а «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом».
Противостояния будут состоять из двух матчей. Первые матчи полуфинала пройдут на неделе, начинающейся 8 января 2024 года, а ответные игры состоятся на неделе, начинающейся 22 января 2024 года.
Кубок английской лиги. Четвертьфиналы. 19-20 декабря
- Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3
- Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]
- Челси – Ньюкасл – 1:1 [серия пенальти – 4:2]
- Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1
Кубок английской лиги. Пары 1/2 финала
- Мидлсбро – Челси
- Ливерпуль – Фулхэм
🏆 The Semi-Final draw has been confirmed! @Boro 🆚 @ChelseaFC@LFC 🆚 @FulhamFC#EFL | #CarabaoCup— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 20, 2023
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