С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

19-20 декабря состоялись четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги 2023/24.

«Мидлсбро» в гостях обыграл «Порт Вейл» 3:0 и стал единственным клубом из Чемпионшипа, которому удалось выйти в полуфинал турнира.

«Эвертон» без украинского защитника Виталия Миколенко в серии послематчевых пенальти проиграл «Фулхэму» – 6:7. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

«Челси» в напряженном поединке вырвал победу у «Ньюкасла». До 90+2-й минуте лондонцы уступали 0:1, но украинский вингер Михаил Мудрик спас команду Маурисио Почеттино и перевел игру в серию пенальти, где точнее оказались «синие» – 4:2.

20 декабря определился последний полуфиналист в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Подопечные Юргена Клоппа уверенно разгромили гостей из Лондона со счетом 5:1.

После завершения встречи между «скаузерами» и «молотобойцами» состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии.

«Челси» с Михаилом Мудриком сыграет против «Мидлсбро», а «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом».

Противостояния будут состоять из двух матчей. Первые матчи полуфинала пройдут на неделе, начинающейся 8 января 2024 года, а ответные игры состоятся на неделе, начинающейся 22 января 2024 года.

Кубок английской лиги. Четвертьфиналы. 19-20 декабря

Порт Вейл – Мидлсбро – 0:3

Эвертон – Фулхэм – 1:1 [серия пенальти – 6:7]

Челси – Ньюкасл – 1:1 [серия пенальти – 4:2]

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1

Кубок английской лиги. Пары 1/2 финала