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  4. МУДРИК: «Перед игрой тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул»
Англия
20 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 20 декабря 2023, 01:04
488
1

МУДРИК: «Перед игрой тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул»

Украинский легионер «Челси» – о выходе в полуфинал Кубка английской лиги

20 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 20 декабря 2023, 01:04
488
1
МУДРИК: «Перед игрой тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал яркую победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка английской лиги над «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 по пенальти).

Отметим, что Мудрик появился на 78-й минуте и сравнял счет на 90+2 минуте, а также поставил победную точку в серии послематчевых пенальти.

«Очевидно, что это много для меня значит. Иногда случаются вещи, когда вы верите друг в друга и верите до конца. В жизни все возможно.

Иногда, когда игра складывается непросто, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол и все может случиться.

Перед этой игрой наш главный тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул. После этой игры наши планы не изменились. Мы смотрим вперед. Мы постараемся выиграть титул.

По моему скромному мнению, мы движемся в правильном направлении. Мы должны доверять тренировочному процессу, нашему тренеру и друг другу.

У нас действительно сильная команда. Иногда, чтобы выиграть что-то большое, нам нужно время», – сказал Мудрик.

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ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
Ньюкасл Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник BBC
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Евгений Кожушко
Гарно сказав.
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