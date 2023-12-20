МУДРИК: «Перед игрой тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул»

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал яркую победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка английской лиги над «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 по пенальти).

Отметим, что Мудрик появился на 78-й минуте и сравнял счет на 90+2 минуте, а также поставил победную точку в серии послематчевых пенальти.

«Очевидно, что это много для меня значит. Иногда случаются вещи, когда вы верите друг в друга и верите до конца. В жизни все возможно.

Иногда, когда игра складывается непросто, нужно продолжать давить и верить до последней секунды, потому что это футбол и все может случиться.

Перед этой игрой наш главный тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот титул. После этой игры наши планы не изменились. Мы смотрим вперед. Мы постараемся выиграть титул.

По моему скромному мнению, мы движемся в правильном направлении. Мы должны доверять тренировочному процессу, нашему тренеру и друг другу.

У нас действительно сильная команда. Иногда, чтобы выиграть что-то большое, нам нужно время», – сказал Мудрик.