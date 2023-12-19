БЕККЕР: «Благодаря легендам тенниса Кирьос может не играть и зарабатывать»

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер посоветовал Нику Кирьосу «уважать прошлое», после того как австралиец заявил, что современные звезды намного превосходят великих спортсменов прошлых лет.

«Ник в последнее время много говорит о теннисе? Почему он говорит о спорте, который, очевидно, ненавидит?

Проверьте факты: Ник никогда не выигрывал ни одного крупного чемпионата как игрок или тренер... так откуда же взяться какому-либо авторитету?

Каждый может думать, что хочет. Нужно уважать прошлое и просто сказать вслух «спасибо» за то, что эти старые профессионалы существовали, потому что без них теннисный тур перестал бы существовать.

Позвольте мне начать с Австралии. Род Лейвер, Кен Роузволл, Джон Ньюкомб, Кен Роуч – гладиаторы австралийской теннисной сцены. Затем я должен упомянуть Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта. Все они были первыми номерами, выигрывали турниры Grand Slam.

Я иду дальше в вопросе поколений и говорю: 70-е годы, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Бьорн Борг, затем появился Иван Лендл. Они популяризировали этот вид спорта, привлекли зрителей к экранам телевизоров. Сегодня вы можете видеть результат. Никогда еще не было столько призовых денег, никогда еще не было столько рекламы, как сегодня. И все это благодаря легендам.

Я немного играл в 80-е годы, но там были Стефан Эдберг, Матс Виландер. В 90-е были Андре Агасси, Пит Сампрас. Благодаря всем этим игрокам Ник Кирьос может вообще не играть в теннис в этом году и при этом зарабатывать на жизнь теннисом», – сказал Беккер.