БЕККЕР: «Благодаря легендам тенниса Кирьос может не играть и зарабатывать»
Известный в прошлом теннисист отреагировал на скандальные заявления австралийца
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер посоветовал Нику Кирьосу «уважать прошлое», после того как австралиец заявил, что современные звезды намного превосходят великих спортсменов прошлых лет.
«Ник в последнее время много говорит о теннисе? Почему он говорит о спорте, который, очевидно, ненавидит?
Проверьте факты: Ник никогда не выигрывал ни одного крупного чемпионата как игрок или тренер... так откуда же взяться какому-либо авторитету?
Каждый может думать, что хочет. Нужно уважать прошлое и просто сказать вслух «спасибо» за то, что эти старые профессионалы существовали, потому что без них теннисный тур перестал бы существовать.
Позвольте мне начать с Австралии. Род Лейвер, Кен Роузволл, Джон Ньюкомб, Кен Роуч – гладиаторы австралийской теннисной сцены. Затем я должен упомянуть Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта. Все они были первыми номерами, выигрывали турниры Grand Slam.
Я иду дальше в вопросе поколений и говорю: 70-е годы, Джон Макинрой, Джимми Коннорс, Бьорн Борг, затем появился Иван Лендл. Они популяризировали этот вид спорта, привлекли зрителей к экранам телевизоров. Сегодня вы можете видеть результат. Никогда еще не было столько призовых денег, никогда еще не было столько рекламы, как сегодня. И все это благодаря легендам.
Я немного играл в 80-е годы, но там были Стефан Эдберг, Матс Виландер. В 90-е были Андре Агасси, Пит Сампрас. Благодаря всем этим игрокам Ник Кирьос может вообще не играть в теннис в этом году и при этом зарабатывать на жизнь теннисом», – сказал Беккер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский коллектив вновь возглавил чемпионскую гонку в непринужденном стиле
Илья заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»