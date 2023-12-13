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ATP
13 декабря 2023, 13:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:06
221
0

Ник КИРЬОС: «Джокович бы уничтожил Сампраса на корте, съел бы его живьем»

Австралиец уверен, что за 20 лет игра очень изменилась

13 декабря 2023, 13:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:06
221
0
Ник КИРЬОС: «Джокович бы уничтожил Сампраса на корте, съел бы его живьем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Пит Сампрас

Австралийский теннисист Ник Кирьос прошлых и нынешних лидеров тенниса.

«В те времена игра была такой медленной. Я смотрел матч Бориса Беккера и не говорю, что они не были хороши в свое время, но говорить, что они были бы так же хороши сейчас, – это абсурд. В те времена скорость первой подачи составляла 197-200 (километров в час – около 122 миль в час). Такие люди, как я, подают 220 постоянно, в углы. Это совсем другая игра.

Я не говорю, что они не нашли бы свой путь. Но подача и игра с лета, чтобы делать это постоянно сейчас, должны подавать 220, потому что если ты подаешь меньше 220, друг, Джокович тебя сожрет. Однажды Ллейтон Хьюитт уничтожил Сампраса на Открытом чемпионате США. Это был первый прототип человека, умеющего хорошо принимать.

Он заставил Сампраса выглядеть как дерьмо. А что бы Джокович сделал с кем-то вроде Сампраса? Он бы убрал его с корта. Если это делал Хьюитт, Джокович бы его уничтожил. Он бы съел его живьем», – сказал Кирьос.

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Ник Кирьос Ллейтон Хьюитт Пит Сампрас Новак Джокович
Источник The Athletic
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