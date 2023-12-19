Квитова может пропустить Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной победительницей Уимблдона, рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии 2024 года.

Сообщается, что 33-летняя спортсменка после травмы спины, которую она получила еще в начале октября в Пекине, еще не выходит на корт. Квитова продолжает реабилитацию в тренажерном зале и на сегодня далека до полноценного восстановления игровых кондиций.

Напомним, летом этого года Петра Квитова вышла замуж за своего тренера.