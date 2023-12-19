Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Квитова может пропустить Australian Open
Australian Open
19 декабря 2023, 11:18 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:18
128
1

Квитова может пропустить Australian Open

Чешка не успеет восстановиться

19 декабря 2023, 11:18 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:18
128
1
Квитова может пропустить Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной победительницей Уимблдона, рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии 2024 года.

Сообщается, что 33-летняя спортсменка после травмы спины, которую она получила еще в начале октября в Пекине, еще не выходит на корт. Квитова продолжает реабилитацию в тренажерном зале и на сегодня далека до полноценного восстановления игровых кондиций.

Напомним, летом этого года Петра Квитова вышла замуж за своего тренера.

По теме:
Чемпионка US Open 2019 рассказала, когда вернется на корт
Когда вернется шоумен? Кирьос в OnlyFans заявил, что пропустит AO-2024
Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Петра Квитова Australian Open 2024
Источник iSport.cz
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Футбол | 18 декабря 2023, 23:57 35
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом

Каталонский коллектив вновь возглавил чемпионскую гонку в непринужденном стиле

Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного
Футбол | 19 декабря 2023, 09:21 7
Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного
Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного

Илья заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»

Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.12.2023, 00:21
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать
Теннис | 17.12.2023, 21:30
ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать
ВИДЕО. Рублев залез на вышку к судье во время матча и начал кричать
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.12.2023, 13:20
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Даяна ще на одну сходинку блище до основи.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 3
Футбол
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 11
Футбол
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 20
Хоккей
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
19.12.2023, 07:20 2
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
17.12.2023, 18:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем