Australian Open19 декабря 2023, 11:18 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:18
128
1
Квитова может пропустить Australian Open
Чешка не успеет восстановиться
19 декабря 2023, 11:18 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:18
128
1
Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной победительницей Уимблдона, рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии 2024 года.
Сообщается, что 33-летняя спортсменка после травмы спины, которую она получила еще в начале октября в Пекине, еще не выходит на корт. Квитова продолжает реабилитацию в тренажерном зале и на сегодня далека до полноценного восстановления игровых кондиций.
Напомним, летом этого года Петра Квитова вышла замуж за своего тренера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 декабря 2023, 23:57 35
Каталонский коллектив вновь возглавил чемпионскую гонку в непринужденном стиле
Футбол | 19 декабря 2023, 09:21 7
Илья заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»
Футбол | 19.12.2023, 00:21
Теннис | 17.12.2023, 21:30
Футбол | 18.12.2023, 13:20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Даяна ще на одну сходинку блище до основи.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.12.2023, 10:52 5
18.12.2023, 01:35 3
17.12.2023, 21:45
18.12.2023, 08:20 11
17.12.2023, 22:48 20
19.12.2023, 07:20 2
Футбол
17.12.2023, 18:15