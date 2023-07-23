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23 июля 2023, 12:23 | Обновлено 23 июля 2023, 12:35
1412
1

ФОТО. Петра Квитова вышла замуж за своего тренера

В теннисе образовалась новая семья

23 июля 2023, 12:23 | Обновлено 23 июля 2023, 12:35
1412
1
ФОТО. Петра Квитова вышла замуж за своего тренера
Instagram. Петра Квитова (справа)

33-летняя чешская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова вышла замуж за своего тренера.

Свадьба состоялась накануне, 22 июля. Квитова опубликовала фото в социальных сетях со своим новоиспеченным мужем.

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фото Петра Квитова lifestyle
Источник Sport.ua
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sirjoga
Зручно, тепер платити за тренування можна їжею
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