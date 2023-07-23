Другие новости23 июля 2023, 12:23 | Обновлено 23 июля 2023, 12:35
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ФОТО. Петра Квитова вышла замуж за своего тренера
В теннисе образовалась новая семья
23 июля 2023, 12:23 | Обновлено 23 июля 2023, 12:35
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33-летняя чешская теннисистка, двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова вышла замуж за своего тренера.
Свадьба состоялась накануне, 22 июля. Квитова опубликовала фото в социальных сетях со своим новоиспеченным мужем.
Mr and Mrs— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) July 23, 2023
22.7.2023 pic.twitter.com/x7ukDos9a0
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