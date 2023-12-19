Урава Ред Даймондс

Урава Редс – Манчестер Сити. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча клубного чемпионата мира в 20:00
19 декабря состоится полуфинальный матч в нижней части сетки клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Японская «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити».
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Для «горожан» это будет первая игра на этом турнире.
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Победитель матча в финале сыграет против «Флуминенсе» (Бразилия).
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Урава Редс – Манчестер Сити. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
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