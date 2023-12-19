Урава Ред Даймондс

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19.12.2023 20:00 - : -
Манчестер Сити
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Клубный чемпионат мира
19 декабря 2023, 05:08 |
103
0

Урава Редс – Манчестер Сити. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча клубного чемпионата мира в 20:00

19 декабря 2023, 05:08 |
103
0
Урава Редс – Манчестер Сити. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоится полуфинальный матч в нижней части сетки клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Японская «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «горожан» это будет первая игра на этом турнире.

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Победитель матча в финале сыграет против «Флуминенсе» (Бразилия).

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Урава Редс – Манчестер Сити. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE

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Урава Редс Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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