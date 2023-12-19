Урава Ред Даймондс

19 декабря состоится полуфинальный матч в нижней части сетки клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Японская «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «горожан» это будет первая игра на этом турнире.

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Победитель матча в финале сыграет против «Флуминенсе» (Бразилия).

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Урава Редс – Манчестер Сити. Полуфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE