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  4. «Приятно видеть украинцев». Марино Пушич рассказал о матче Шахтера в Японии
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 19:17 |
729
1

«Приятно видеть украинцев». Марино Пушич рассказал о матче Шахтера в Японии

Главный тренер «Шахтера» поделился эмоциями от матча с «Ависпой Фукуока»

18 декабря 2023, 19:17 |
729
1
«Приятно видеть украинцев». Марино Пушич рассказал о матче Шахтера в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился эмоциями от благотворительного матча с японской «Ависпой Фукуока» (2:2):

«Это было очень долгое путешествие, но мы рады быть здесь и были счастливы сыграть этот матч в этом замечательном городе. Было приятно видеть так много людей на трибунах, и особенно приятно было увидеть так много украинцев, которые пришли нас поддержать.

Спасибо Японии и всем местным фанатам! Вы были очень добры к нам. Спасибо за теплый прием и поддержку во время игры».

Товарищеский матч против «Ависпы Фукуока» стал для «горняков» последним в 2023 году. Игроки и тренерский штаб команды ушли в отпуск.

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Источник Террикон
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Комментарии 1
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Swed
Но самое интересное как их туда занесло и на какие деньги?   Могли же где то в Молдове или Румынии окопаться.
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