«Приятно видеть украинцев». Марино Пушич рассказал о матче Шахтера в Японии

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился эмоциями от благотворительного матча с японской «Ависпой Фукуока» (2:2):

«Это было очень долгое путешествие, но мы рады быть здесь и были счастливы сыграть этот матч в этом замечательном городе. Было приятно видеть так много людей на трибунах, и особенно приятно было увидеть так много украинцев, которые пришли нас поддержать.

Спасибо Японии и всем местным фанатам! Вы были очень добры к нам. Спасибо за теплый прием и поддержку во время игры».

Товарищеский матч против «Ависпы Фукуока» стал для «горняков» последним в 2023 году. Игроки и тренерский штаб команды ушли в отпуск.