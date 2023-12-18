18 декабря состоялся товарищеский матч между командами «Ависпа Фукуока» (Япония) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 2:2.

Поединок прошел на на Японском национальном стадионе в Токио.

В составе «горняков» отличились Даниил Сикан (7) и Марьян Швед (52).

Для украинского клуба это была последняя игра в 2023 году.

Товарищеский матч. 18 декабря. Токио (Япония)

Ависпа Фукуока – Шахтер Донецк – 2:2

Голы: Сикан, 7, Швед, 52 – Мийя, 34, Канамори, 37

Видео голов и обзор матча: