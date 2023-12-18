Товарищеские матчи
18.12.2023 12:00 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига18 декабря 2023, 18:05 |
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Ависпа Фукуока – Шахтер – 2:2. Как забили Швед и Сикан. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Токио с участием донецкого клуба
18 декабря 2023, 18:05 |
1164
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18 декабря состоялся товарищеский матч между командами «Ависпа Фукуока» (Япония) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 2:2.
Поединок прошел на на Японском национальном стадионе в Токио.
В составе «горняков» отличились Даниил Сикан (7) и Марьян Швед (52).
Для украинского клуба это была последняя игра в 2023 году.
Товарищеский матч. 18 декабря. Токио (Япония)
Ависпа Фукуока – Шахтер Донецк – 2:2
Голы: Сикан, 7, Швед, 52 – Мийя, 34, Канамори, 37
Видео голов и обзор матча:
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Такеси Канамори (Ависпа Фукуока).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Даики Мия (Ависпа Фукуока).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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