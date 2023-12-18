Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ависпа Фукуока – Шахтер – 2:2. Как забили Швед и Сикан. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Ависпа Фукуока
18.12.2023 12:00 – FT 2 : 2
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 18:05 |
1164
0

Ависпа Фукуока – Шахтер – 2:2. Как забили Швед и Сикан. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Токио с участием донецкого клуба

18 декабря 2023, 18:05 |
1164
0
Ависпа Фукуока – Шахтер – 2:2. Как забили Швед и Сикан. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялся товарищеский матч между командами «Ависпа Фукуока» (Япония) и «Шахтер» Донецк (Украина). Игра завершилась со счетом 2:2.

Поединок прошел на на Японском национальном стадионе в Токио.

В составе «горняков» отличились Даниил Сикан (7) и Марьян Швед (52).

Для украинского клуба это была последняя игра в 2023 году.

Товарищеский матч. 18 декабря. Токио (Япония)

Ависпа Фукуока – Шахтер Донецк – 2:2

Голы: Сикан, 7, Швед, 52 – Мийя, 34, Канамори, 37

Видео голов и обзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Такеси Канамори (Ависпа Фукуока).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Даики Мия (Ависпа Фукуока).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
По теме:
«Приятно видеть украинцев». Марино Пушич рассказал о матче Шахтера в Японии
ЯЩЕНКО: Главный вопрос перед Марселем для Шахтера - останется ли Судаков
«Особый матч». Владимир Зеленский рассказал об игре Шахтера в Японии
видео голов и обзор Шахтер Донецк Ависпа Фукуока товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Даниил Сикан Марьян Швед
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17 декабря 2023, 22:48 17
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ

Словения выиграла домашний турнир

«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Футбол | 18 декабря 2023, 07:59 0
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой

«Орлы» минимально выиграли со счетом 1:0, Рогеру Шмидту понравилась игра Анатолия

Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18.12.2023, 01:35
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
Футбол | 18.12.2023, 14:10
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
Сергей РЕБРОВ: «Мы должны были пробивать пенальти и побеждать Италию»
Футбол | 18.12.2023, 18:13
Сергей РЕБРОВ: «Мы должны были пробивать пенальти и побеждать Италию»
Сергей РЕБРОВ: «Мы должны были пробивать пенальти и побеждать Италию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 40
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 2
Теннис
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 75
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем