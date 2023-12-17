Украина. Премьер лига17 декабря 2023, 11:15 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:23
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Ависпа Фукуока – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 декабря в 12:00 трансляцию товарищеского поединка
17 декабря 2023, 11:15 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:23
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В понедельник, 18 декабря, в Токио состоится товарищеская игра между японским клубом «Ависпа Фукуока» и донецким «Шахтером».
Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция игры – на телеканале «Суспільне. Спорт» и на официальном YouTube-канале «Шахтера».
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