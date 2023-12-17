Ависпа Фукуока – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 18 декабря, в Токио состоится товарищеская игра между японским клубом «Ависпа Фукуока» и донецким «Шахтером».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция игры – на телеканале «Суспільне. Спорт» и на официальном YouTube-канале «Шахтера».