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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 10:51 |
913
2

Последняя игра года. Состав Шахтера на матч в Японии

Тренер выставил основной состав

18 декабря 2023, 10:51 |
913
2
Последняя игра года. Состав Шахтера на матч в Японии
ФК Шахтер

В 12:00 начнется благотворительный матч в Японии между «Ависпой Фукуока» и «Шахтером». Наставник Марино Пушич определил состав на последнюю игру этого года.

Тренер выставил основной состав.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сикан

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Источник Sport.ua
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December 32
Мабуть 4:5.)
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zelc006
Визначний матч Галактикос Космос !
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