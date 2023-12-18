Украина. Премьер лига18 декабря 2023, 10:51 |
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Последняя игра года. Состав Шахтера на матч в Японии
Тренер выставил основной состав
18 декабря 2023, 10:51 |
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В 12:00 начнется благотворительный матч в Японии между «Ависпой Фукуока» и «Шахтером». Наставник Марино Пушич определил состав на последнюю игру этого года.
Тренер выставил основной состав.
Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сикан
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