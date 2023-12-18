Последняя игра года. Состав Шахтера на матч в Японии

В 12:00 начнется благотворительный матч в Японии между «Ависпой Фукуока» и «Шахтером». Наставник Марино Пушич определил состав на последнюю игру этого года.

Тренер выставил основной состав.

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сикан