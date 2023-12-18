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Ависпа Фукуока
18.12.2023 12:00 – FT 2 : 2
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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 14:10 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:11
2019
3

Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии

Команда провела благотворительный матч

18 декабря 2023, 14:10 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:11
2019
3
Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии
ФК Шахтер

«Шахтер» в рамках благотворительного матча в Японии сыграл против «Ависпа Фукуока». Команды сыграли в интересную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.

Команда Марино Пушича забила первой силами Даниила Сикана, на что соперник ответил двумя голами в конце первого тайма. Окончательный счет установил Марьян Швед во втором тайме.

Для «Шахтера» это последний матч 2023 года.

Контрольный матч

Шахтер - Ависпа 2:2
Голы: Сикан, 7, Швед, 52 - Мийя, 34, Канамори, 37

Шахтер (стартовый состав): Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сикан

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Віктор Коробка
Нажаль, вдалося подивитись тільки другий тайм. Перші враження: в повному порядку Швед, Егіналду, Топалов. На диво багато помилялися Лемкін та Назарина. Сподобалися японці - в стиках діяли дуже обережно, щоб не травмувати суперника. Дійсно товариський матч: і по грі, і по рахунку, і по духу. Японія - дякуємо!
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+3
Муґунот Уух
на спині написано "zu-bu-ko-fu" 
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+1
Alexander Киев
Cупер! Молодці! Більше би таких матчів
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0
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