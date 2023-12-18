Красивая ничья. Шахтер закончил год матчем в Японии

«Шахтер» в рамках благотворительного матча в Японии сыграл против «Ависпа Фукуока». Команды сыграли в интересную ничью – встреча завершилась со счетом 2:2.

Команда Марино Пушича забила первой силами Даниила Сикана, на что соперник ответил двумя голами в конце первого тайма. Окончательный счет установил Марьян Швед во втором тайме.

Для «Шахтера» это последний матч 2023 года.

Контрольный матч

Шахтер - Ависпа 2:2

Голы: Сикан, 7, Швед, 52 - Мийя, 34, Канамори, 37

Шахтер (стартовый состав): Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сикан