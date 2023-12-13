Кирьос сделал шокирующее признание о желаемом

28-летний австралиец Ник Кирьос признался, что больше не хочет играть в теннис. Впрочем, уроженец Канберры заявил, что вынужден выходить на корт из-за вынужденных обстоятельств.

«Если бы все зависело от меня... Если честно, я больше не хочу играть в теннис. Но мне приходится. Я еще столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенес уже три операции. А мне всего 28 лет. Даже если бы я выиграл Уимблдон, люди сказали бы: «А теперь сделай это снова». Это крысиные бега. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости», – заявил Кирьос.

Напомним, в 2023 году австралиец сыграл лишь в одном турнире — в Штутгарте (Германия). Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья.

Ранее Ник Кирьос сообщил, что не сыграет на Australian Open-2024.