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ATP
13 декабря 2023, 08:56 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:01
444
0

Кирьос сделал шокирующее признание о желаемом

Австралийский теннисист удивил

13 декабря 2023, 08:56 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:01
444
0
Кирьос сделал шокирующее признание о желаемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

28-летний австралиец Ник Кирьос признался, что больше не хочет играть в теннис. Впрочем, уроженец Канберры заявил, что вынужден выходить на корт из-за вынужденных обстоятельств.

«Если бы все зависело от меня... Если честно, я больше не хочу играть в теннис. Но мне приходится. Я еще столько всего могу дать. Но я выдохся, я устал, перенес уже три операции. А мне всего 28 лет. Даже если бы я выиграл Уимблдон, люди сказали бы: «А теперь сделай это снова». Это крысиные бега. А когда уже хватит? Я очень доволен своей жизнью, в ней более чем достаточно поводов для радости», – заявил Кирьос.

Напомним, в 2023 году австралиец сыграл лишь в одном турнире — в Штутгарте (Германия). Остальные соревнования спортсмен пропустил из-за травм колена и запястья.

Ранее Ник Кирьос сообщил, что не сыграет на Australian Open-2024.

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Ник Кирьос
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