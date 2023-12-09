Когда вернется шоумен? Кирьос в OnlyFans заявил, что пропустит AO-2024
Ник раскручивает страницу на сайте для взрослых, но на корт возвращаться не собирается
28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, которого признано считать главным шоуменом Тура, не собирается возвращаться на корт.
Недавно австралиец завел страничку на сайте OnlyFans, который предназначен для контента для взрослых, а вчера, 8 декабря, сообщил там о том, что пропустит Открытый чемпионат Австралии 2024, который пройдет с 14 по 28 января.
Кирьос планировал вернуться на корт в рамках выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), но Ник взял самоотвод. В нынешнем сезоне финалист Уимблдона-2022 провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Toujours convalescent, Nick Kyrgios annonce sur son compte OnlyFans qu’il ne participera pas à l’Open d’Australie 2024. ❌🇦🇺— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 8, 2023
L’Australien n’a joué qu’un seul match depuis le début de la saison 2023… pic.twitter.com/xn1oI7alnK
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