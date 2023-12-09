Когда вернется шоумен? Кирьос в OnlyFans заявил, что пропустит AO-2024

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, которого признано считать главным шоуменом Тура, не собирается возвращаться на корт.

Недавно австралиец завел страничку на сайте OnlyFans, который предназначен для контента для взрослых, а вчера, 8 декабря, сообщил там о том, что пропустит Открытый чемпионат Австралии 2024, который пройдет с 14 по 28 января.

Кирьос планировал вернуться на корт в рамках выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), но Ник взял самоотвод. В нынешнем сезоне финалист Уимблдона-2022 провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.