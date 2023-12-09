Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда вернется шоумен? Кирьос в OnlyFans заявил, что пропустит AO-2024
Australian Open
09 декабря 2023, 01:45 |
78
0

Когда вернется шоумен? Кирьос в OnlyFans заявил, что пропустит AO-2024

Ник раскручивает страницу на сайте для взрослых, но на корт возвращаться не собирается

09 декабря 2023, 01:45 |
78
0
Когда вернется шоумен? Кирьос в OnlyFans заявил, что пропустит AO-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос, которого признано считать главным шоуменом Тура, не собирается возвращаться на корт.

Недавно австралиец завел страничку на сайте OnlyFans, который предназначен для контента для взрослых, а вчера, 8 декабря, сообщил там о том, что пропустит Открытый чемпионат Австралии 2024, который пройдет с 14 по 28 января.

Кирьос планировал вернуться на корт в рамках выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), но Ник взял самоотвод. В нынешнем сезоне финалист Уимблдона-2022 провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.

По теме:
Ник Кирьос завел страничку на OnlyFans
Четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024
Возняцки гарантировано сыграет на Australian Open
Ник Кирьос OnlyFans Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Футбол | 08 декабря 2023, 07:59 20
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом

«Ириски» обыграли «сорок» со счетом 3:0, Виталий отыграл весь поединок

На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
Футбол | 08 декабря 2023, 18:56 423
На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес

Команда Марино Пушича снова не пропустила в чемпионате Украины

В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
Футбол | 08.12.2023, 08:10
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Теннис | 08.12.2023, 14:05
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Легендарный Рафаэль Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Футбол | 08.12.2023, 16:22
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
07.12.2023, 23:35 29
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 29
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 62
Футбол
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
07.12.2023, 20:13 4
Футбол
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
08.12.2023, 13:54 8
Биатлон
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
07.12.2023, 21:11 11
Футбол
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
07.12.2023, 12:17 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем