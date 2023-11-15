Кирьос снова отложил свое возвращение на корт

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который в 2022 году играл в финале Уимблдона, в очередной раз перенес свое возвращение в тур.

Ожидалось, что 28-летний Кирьос выступит на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), который состоится с 30 ноября по 3 декабря. Однако оргкомитет турнира сегодня, 15 ноября, сообщил, что Ник взял самоотвод, сославшись на травму запятья. Кирьоса заменит японец Йосихито Нисиока (№48 АТР).

В текущем сезоне Ник Кирьос провел лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Затем у него были проблемы с коленом, а позднее – с запятьем.

Ранее Кирьос заявил о нежелании играть в теннис долго.