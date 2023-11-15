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ATP
15 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:04
114
0

Кирьос снова отложил свое возвращение на корт

Австралиец изменил планы

15 ноября 2023, 21:51 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:04
114
0
Кирьос снова отложил свое возвращение на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который в 2022 году играл в финале Уимблдона, в очередной раз перенес свое возвращение в тур.

Ожидалось, что 28-летний Кирьос выступит на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), который состоится с 30 ноября по 3 декабря. Однако оргкомитет турнира сегодня, 15 ноября, сообщил, что Ник взял самоотвод, сославшись на травму запятья. Кирьоса заменит японец Йосихито Нисиока (№48 АТР).

В текущем сезоне Ник Кирьос провел лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Затем у него были проблемы с коленом, а позднее – с запятьем.

Ранее Кирьос заявил о нежелании играть в теннис долго.

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Ник Кирьос
Источник Tennis Now
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