Ник КИРЬОС: «Старею, мне уже 28. С учетом всех пьянок и гулянок – 57»

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что завершит профессиональные выступления до 33 лет.

«Я старею, мне уже 28 лет. Но с учетом всех этих пьянок и гулянок мне уже 57... 33 – это безумие. Я не буду играть до 33 лет. Как только я уйду, вы меня больше никогда не увидите», – заявил Ник.

В этом году австралиец почти не играл из-за травм.

Отметим, что ранее Кирьос сделал татуировку с покемонами на всю спину.