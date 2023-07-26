ATP26 июля 2023, 18:51 |
231
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Ник КИРЬОС: «Старею, мне уже 28. С учетом всех пьянок и гулянок – 57»
Австралийский теннисист не собирается долго играть в теннис
26 июля 2023, 18:51 |
231
0
Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что завершит профессиональные выступления до 33 лет.
«Я старею, мне уже 28 лет. Но с учетом всех этих пьянок и гулянок мне уже 57... 33 – это безумие. Я не буду играть до 33 лет. Как только я уйду, вы меня больше никогда не увидите», – заявил Ник.
В этом году австралиец почти не играл из-за травм.
Отметим, что ранее Кирьос сделал татуировку с покемонами на всю спину.
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