ФОТО. Ник Кирьос сделал татуировку с покемонами на всю спину

Австралийский теннисист Ник Кирьос показал новую татуировку на всю спину. Финалист Уимблдона-2022 набил покемонов.

Также Кирьос написал в сторис, что над татуировкой работали одновременно пять мастеров. Процесс занял всего один час.

Отметим, что австралиец в этом году не сыграл на Уимблдоне из-за травмы запястья. Ранее он тоже не играл на Ролан Гаррос, так как не успел восстановиться из-за операции на колене.