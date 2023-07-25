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  4. ФОТО. Ник Кирьос сделал татуировку с покемонами на всю спину
ATP
25 июля 2023, 13:54 |
153
0

ФОТО. Ник Кирьос сделал татуировку с покемонами на всю спину

Австралийский теннисист вспомнил детство

25 июля 2023, 13:54 |
153
0
ФОТО. Ник Кирьос сделал татуировку с покемонами на всю спину
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос показал новую татуировку на всю спину. Финалист Уимблдона-2022 набил покемонов.

Также Кирьос написал в сторис, что над татуировкой работали одновременно пять мастеров. Процесс занял всего один час.

Отметим, что австралиец в этом году не сыграл на Уимблдоне из-за травмы запястья. Ранее он тоже не играл на Ролан Гаррос, так как не успел восстановиться из-за операции на колене.

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Ник Кирьос фото lifestyle
Источник Sport.ua
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