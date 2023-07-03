С Уимблдона-2023 снялся финалист 2022 года

Прошлогодний финалист Уимблдона австралиец Ник Кирьос снялся с турнира этого года.

Причина – травма запястья.

3 июля Кирьос должен был в первом круге Уимблдона сыграть с бельгийцем Давидом Гоффеном – прошлогодним четвертьфиналистом, который в этом году получил уайлд-кард. В сетке турнира Кирьоса заменит лаки-лузер, имя которого пока неизвестно.

Как известно, Ник Кирьос в середине мая снялся с Открытого чемпионата Франции. Тогда он не успел восстановиться после операции на колене.