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Уимблдон
03 июля 2023, 04:45 | Обновлено 03 июля 2023, 05:07
160
0

С Уимблдона-2023 снялся финалист 2022 года

Ник Кирьос отказался от выступлений

03 июля 2023, 04:45 | Обновлено 03 июля 2023, 05:07
160
0
С Уимблдона-2023 снялся финалист 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Прошлогодний финалист Уимблдона австралиец Ник Кирьос снялся с турнира этого года.

Причина – травма запястья.

3 июля Кирьос должен был в первом круге Уимблдона сыграть с бельгийцем Давидом Гоффеном – прошлогодним четвертьфиналистом, который в этом году получил уайлд-кард. В сетке турнира Кирьоса заменит лаки-лузер, имя которого пока неизвестно.

Как известно, Ник Кирьос в середине мая снялся с Открытого чемпионата Франции. Тогда он не успел восстановиться после операции на колене.

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Уимблдон-2023 Ник Кирьос травма
Источник Twitter
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