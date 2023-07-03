С Уимблдона-2023 снялся финалист 2022 года
Ник Кирьос отказался от выступлений
Прошлогодний финалист Уимблдона австралиец Ник Кирьос снялся с турнира этого года.
Причина – травма запястья.
3 июля Кирьос должен был в первом круге Уимблдона сыграть с бельгийцем Давидом Гоффеном – прошлогодним четвертьфиналистом, который в этом году получил уайлд-кард. В сетке турнира Кирьоса заменит лаки-лузер, имя которого пока неизвестно.
Как известно, Ник Кирьос в середине мая снялся с Открытого чемпионата Франции. Тогда он не успел восстановиться после операции на колене.
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