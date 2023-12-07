Ник Кирьос завел страничку на OnlyFans
Австралийский теннисист сделал для всех бесплатную подписку
Австралийский теннисист Ник Кирьос завел страницу на популярной платформе OnlyFans.
«Настало безумие. Присоединяйтесь ко мне на OnlyFans! Подписка бесплатна для всех!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Отметим, что обычно на данной платформе публикуется откровенный контент – фотографии и видео, но в данных аккаунта австралийца указано, что теннисист планирует делать посты про закулисье тура, жизнь вне тенниса, турниры и мероприятия, в которых он участвует.
Напомним, что Кирьос планировал вернуться на корт в рамках выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), но Ник взял самоотвод. В нынешнем сезоне финалист Уимблдона-2022 провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.
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