Ник Кирьос завел страничку на OnlyFans

Австралийский теннисист Ник Кирьос завел страницу на популярной платформе OnlyFans.

«Настало безумие. Присоединяйтесь ко мне на OnlyFans! Подписка бесплатна для всех!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Отметим, что обычно на данной платформе публикуется откровенный контент – фотографии и видео, но в данных аккаунта австралийца указано, что теннисист планирует делать посты про закулисье тура, жизнь вне тенниса, турниры и мероприятия, в которых он участвует.

Напомним, что Кирьос планировал вернуться на корт в рамках выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), но Ник взял самоотвод. В нынешнем сезоне финалист Уимблдона-2022 провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.