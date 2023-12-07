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ATP
07 декабря 2023, 18:04 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:38
283
0

Ник Кирьос завел страничку на OnlyFans

Австралийский теннисист сделал для всех бесплатную подписку

07 декабря 2023, 18:04 | Обновлено 07 декабря 2023, 18:38
283
0
Ник Кирьос завел страничку на OnlyFans
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос завел страницу на популярной платформе OnlyFans.

«Настало безумие. Присоединяйтесь ко мне на OnlyFans! Подписка бесплатна для всех!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Отметим, что обычно на данной платформе публикуется откровенный контент – фотографии и видео, но в данных аккаунта австралийца указано, что теннисист планирует делать посты про закулисье тура, жизнь вне тенниса, турниры и мероприятия, в которых он участвует.

Напомним, что Кирьос планировал вернуться на корт в рамках выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Сеуле (Южная Корея), но Ник взял самоотвод. В нынешнем сезоне финалист Уимблдона-2022 провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте.

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Ник Кирьос Уимблдон-2022 lifestyle OnlyFans
Источник People
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