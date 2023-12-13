Боруссия Д

13 декабря на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в этом сезоне, без Беллингхэма, сдала, что было в чем-то ожидаемо. Если в прошлом розыгрыше она не просто претендовала на чемпионство, но и сама упустила серебряную салатницу просто потому, что не выиграла дома в последнем туре, то сейчас черно-желтые ведут непростую борьбу за место в топ-4 в футбольной Германии - Бавария и, неожиданно, Байер, ушли в отрыв. Неожиданно при этом, что подопечные Эдина Терзича уверенно лидируют в своей группе Лиги чемпионов. Причем начиналось все непросто: поражение в Париже, только нулевая ничья с Миланом дома. Переломным стала спарка с Ньюкаслом, где было выиграно оба поединка. Потом немцы оформили 3-1 в Италии, в итоге обеспечив себе право сыграть в плей-офф. Но шмели декларируют желание так и остаться на 1-м месте, чтобы обеспечить более удачную жеребьевку.

ПСЖ

Клуб давно сосредоточен исключительно на Лиге чемпионов. Но при этом, несмотря на масштабные инвестиции в состав (чего стоит трансфер Неймара, что до сих пор остается единственным), был только 1 выход в финал, при Тухеле, и тот проигранный. В прошлом розыгрыше все закончилось поражением уже в 1/8 финала. Это привело к масштабному обновлению, омоложению состава. И появлению на тренерском посту Луиса Энрике. Но сейчас и вовсе есть угроза не выйти в плей-офф! После победы над Миланом уступили разгромно Ньюкаслу, и только за счет позднего пенальти вырвали ничью с ними дома. Да и с Миланом обменялись победами. В итоге Мбаппе и компании стоит нацеливаться на победу в Дортмунде.

Статистика личных встреч

В 2010-м году в Лиге Европы стороны обменялись ничьими. А в 2020-м французы прошли немцев в 1/8 финала, выиграв 2-0 после 1-2 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом мотивированных гостей. Но они нестабильны, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).