13.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Лига чемпионов14 декабря 2023, 03:43 |
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Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1. Как принцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе F
14 декабря 2023, 03:43 |
98
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13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе F между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:1.
Благодаря этой ничьи «принцы» пробились в плей-офф главного еврокубкового турнира со 2-го места в квартете, обойдя «Милан» по лучшим результатам в личных встречах (3:0, 1:2).
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа F. 6-й тур
Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1
Голы: Адейеми, 51 – Заир-Эмери, 56
Видео голов и обзор матча:
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
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