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Лига Чемпионов
Боруссия Д
13.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
ПСЖ
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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 03:43 |
98
0

Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1. Как принцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе F

14 декабря 2023, 03:43 |
98
0
Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1. Как принцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе F между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:1.

Благодаря этой ничьи «принцы» пробились в плей-офф главного еврокубкового турнира со 2-го места в квартете, обойдя «Милан» по лучшим результатам в личных встречах (3:0, 1:2).

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа F. 6-й тур

Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1

Голы: Адейеми, 51 – Заир-Эмери, 56

Видео голов и обзор матча:

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд ПСЖ Боруссия Д - ПСЖ Лига чемпионов видео голов и обзор Карим Адейеми Варрен Заир-Эмери
Источник Sport.ua
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