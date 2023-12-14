Боруссия Д

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе F между командами «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 1:1.

Благодаря этой ничьи «принцы» пробились в плей-офф главного еврокубкового турнира со 2-го места в квартете, обойдя «Милан» по лучшим результатам в личных встречах (3:0, 1:2).

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа F. 6-й тур

Боруссия Дортмунд – ПСЖ – 1:1



Голы: Адейеми, 51 – Заир-Эмери, 56

Видео голов и обзор матча: