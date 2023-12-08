9 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда находится в достаточно непростой ситуации. С одной стороны, на следующей неделе будет последний тур в Лиге чемпионов. И там есть математические шансы на второе место. И, как минимум, гранду хочется покинуть последнюю позицию в четверке. В любом случае, нужно напоследок выиграть - у Баварии, пусть и не мотивированной. Но, с другой стороны, и на внутренней арене дела у тен Хага и его подопечных не ладятся. Уже были 0:3 в Кубке Лиги от Ньюкасла. Да и в рамках первенства страны очень уж много поражений, из-за чего не получается идти в четверке лидеров АПЛ. Но при этом Челси красные дьяволы в среду обыграли за счет дубля Мактоминея.

Борнмут

Клуб летом сменил наставника, хотя к предыдущему, Гари О'Нилу, не могло быть особенных претензий. Он принял команду вскоре после возвращения из Чемпиошипа, но на фоне ряда поражений летом. Но все же боссы вишенок решили позвать более статусного специалиста, пусть и очередного для футбольной Англии иностранца, Андони Ираолу. Баску, которого тоже нельзя назвать опытным тренером, было непросто освоиться на Туманном Альбионе, и на старте была плохая статистика: 3 ничьих и 6 поражений. Прорвало только со слабым Бернли, а в ноябре получилось выиграть и у Ньюкасла, и у Шеффилд Юнайтед - наставника даже номинировали на звание менеджера месяца. Зима началась с поединков против Астон Виллы и Кристал Пэлас, которые принесли еще 4 очка: 2:2 и 2:0 соответственно.

Статистика личных встреч

Дебютируя в АПЛ, вишенки в 2015-м году выиграли у МЮ. Но в следующих 11 поединках они прибавили только 1 победу. При этом львиная часть матчей остались за манкунианцами, в том числе и все 3 крайних.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают МЮ как явного фаворита. Но ему сложно с командами в форме, даже середняками. Стоит подумать о ставке на вишенок при форе +1,0 голов(коэффициент - 1,92).