Ман Юнайтед – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 9 декабря в 17:00 поединок 16-го тура Английской Премьер-Лиги
В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
После 15 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «красные дьяволы» занимают шестую строчку с 27 очками, а «Борнмут» идет 15 с 16 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Манчестер Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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