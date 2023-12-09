09.12.2023 17:00 – FT 0 : 3
Англия09 декабря 2023, 19:49 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:11
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МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ
09 декабря 2023, 19:49 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:11
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9 декабря состоялись матчи 16-го тура АПЛ. «Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед».
Украинец Илья Забарный провел очередной полный матч и даже имел возможность забить на 28-й минуте.
АПЛ. 16-й тур. 9 декабря
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73
Видеообзор матча
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