Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.12.2023 17:00 – FT 0 : 3
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 декабря 2023, 19:49 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:11
830
0

МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

09 декабря 2023, 19:49 | Обновлено 09 декабря 2023, 20:11
830
0
МЮ – Борнмут – 0:3. Разгром от вишен, Забарный мог забить. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Борнмут

9 декабря состоялись матчи 16-го тура АПЛ. «Борнмут» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед».

Украинец Илья Забарный провел очередной полный матч и даже имел возможность забить на 28-й минуте.

АПЛ. 16-й тур. 9 декабря

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
Голы: Соланке, 5, Биллинг, 68, Сенеси, 73

Видеообзор матча

По теме:
Сухой матч и отличная игра в защите. Известна оценка Забарного за матч с МЮ
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:2. Скаузеры вырвали победу на 90+1. Видео
Отыграл тайм и стал лучшим в Брентфорде. Какая оценка Ярмолюка за матч АПЛ?
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Манчестер Юнайтед - Борнмут видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Футбол | 09 декабря 2023, 17:44 0
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец
Барса заинтересована в трансфере 3 игроков Жироны. Среди них есть украинец

В следующем матче Ла Лиги «Барселона» сыграет с жиронцами

Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 09 декабря 2023, 00:15 1
Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» сыграли вничью с «Фаренсе» со счетом 1:1

Клиншита не вышло. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис
Футбол | 09.12.2023, 19:11
Клиншита не вышло. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис
Клиншита не вышло. Реал с Луниным в составе не сумел победить Бетис
Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
Футбол | 09.12.2023, 19:59
Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
Минай не хочет разрывать контракты с двумя футболистами
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Футбол | 09.12.2023, 11:43
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
08.12.2023, 13:54 8
Биатлон
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
Испорченный подарок. Полесье и Днепр-1 сыграли вничью
08.12.2023, 16:55 26
Футбол
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 23
Биатлон
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
08.12.2023, 23:23 16
Футбол
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
08.12.2023, 18:29 75
Футбол
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
08.12.2023, 07:59 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024
ОФИЦИАЛЬНО. МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде-2024
08.12.2023, 16:40 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем