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Кубок Америки
08 декабря 2023, 07:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 07:20
527
0

Состоялась жеребьевка финального турнира Копа Америка-2024

Турнир летом пройдет в США

08 декабря 2023, 07:15 | Обновлено 08 декабря 2023, 07:20
527
0
Состоялась жеребьевка финального турнира Копа Америка-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка, который с 20 июня по 14 июля пройдет в США. В турнире примут участие 16 сборных, которые разбиты на четыре группы.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в 14 разных городах, а финал состоится в Майами.

Действующим обладателем титула является Аргентина.

Группа А

1. Аргентина
2. Перу
3. Чили
4. Команда, которая пройдет квалификацию зоны КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас)

Группа B

1. Мексика
2. Эквадор
3. Венесуэла
4. Ямайка

Группа C

1. США
2. Уругвай
3. Панама
4. Боливия

Группа D

1. Бразилия
2. Колумбия
3. Парагвай
4. Команда, которая пройдет квалификацию зоны КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас)

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Источник Sport.ua
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