Состоялась жеребьевка финального турнира Копа Америка-2024

Состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка, который с 20 июня по 14 июля пройдет в США. В турнире примут участие 16 сборных, которые разбиты на четыре группы.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в 14 разных городах, а финал состоится в Майами.

Действующим обладателем титула является Аргентина.

Группа А

1. Аргентина

2. Перу

3. Чили

4. Команда, которая пройдет квалификацию зоны КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас)

Группа B

1. Мексика

2. Эквадор

3. Венесуэла

4. Ямайка

Группа C

1. США

2. Уругвай

3. Панама

4. Боливия

Группа D

1. Бразилия

2. Колумбия

3. Парагвай

4. Команда, которая пройдет квалификацию зоны КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас)