Состоялась жеребьевка финального турнира Копа Америка-2024
Турнир летом пройдет в США
Состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка, который с 20 июня по 14 июля пройдет в США. В турнире примут участие 16 сборных, которые разбиты на четыре группы.
В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в 14 разных городах, а финал состоится в Майами.
Действующим обладателем титула является Аргентина.
Группа А
1. Аргентина
2. Перу
3. Чили
4. Команда, которая пройдет квалификацию зоны КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас)
Группа B
1. Мексика
2. Эквадор
3. Венесуэла
4. Ямайка
Группа C
1. США
2. Уругвай
3. Панама
4. Боливия
Группа D
1. Бразилия
2. Колумбия
3. Парагвай
4. Команда, которая пройдет квалификацию зоны КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас)
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