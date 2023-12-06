ПЯТЕНКО: «У Сербии выиграли заслуженно. Боремся, чтобы остаться в Лиге В»

Женская сборная Украины завершила борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций декабрьскими поединками с Польшей (0:1) и Сербией (1:0).

Исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Владимир Пятенко поделился впечатлениями от этих противостояний:

– Перед этими матчами мы еще сохраняли шансы повыситься в классе. Только для этого нужно было победить Польшу, и чтобы Сербия потеряла очки с Грецией. К сожалению, этого не произошло.

– По вашему мнению, то, что когда украинки выходили на поединок с Польшей, уже было известно о победе Сербии, это повлияло на ход событий в Стальной Воле?

– Вряд ли, потому что моих подопечных интересовал прежде всего свой поединок, и они были сосредоточены на победе над польской сборной.

– Повлиял ли на итоговый результат (0:1) быстро пропущенный гол?

– Нет. Мои подопечные, видимо, в связи с тем, что из-за непогоды готовились к матчу в Сталевой Воле только на искусственном покрытии, не сразу адаптировались к травяному газону. Этим соперницы и воспользовались в дебюте. Затем мы постепенно отодвинули игру от своих владений, а во втором тайме уже диктовали условия. Кстати, таков и был план на игру, хотя, конечно, мы не собирались пропускать в дебюте. Единственное, что не удалось – реализовать те полумоменты, которые мы создали у ворот польской команды.

Считаю, что в стальной воле мы не заслуживали поражения. Мы нейтрализовали лидера нападения полек – Пайор, выступающей за немецкий «Вольфсбург», действовали компактно, что препятствовало визави создавать свободные зоны, а благодаря подстраховке нивелировали фланговые проходы оппонентов. Поэтому в раздевалке я поблагодарил девушек за игру.

Следует отметить, что по разным причинам с Польшей я не смог задействовать несколько ведущих футболисток. Важно было подойти к заключительному матчу, с Сербией, в максимальной готовности, потому что, в отличие от хозяек, устраивала нас только победа, которая еще оставляла шансы сохранить прописку в Лиге В.

– Действительно, мотивация у украинок должна была быть выше, ведь балканки уже не могли опередить лидеров нашей группы – Польшу.

– Да, чувствовалось, что девушки очень хотели взять реванш за поражение в первом круге.

– Лидера нападения сборной Польши, Пайор, в Сталевой Воле удалось нейтрализовать, но в сербок в составе также был признанный голеадор – Дамнянович, выступающая за другую немецкую команду, «Баварию».

– Мы решили не играть с ней персонально, но плотно опекать ее, когда она будет искать свободные зоны у наших владений. Также важно было прикрыть мобильную Иванович – левого полузащитника, хорошо взаимодействующую со своим бомбардиром. Это нам удалось. Но самое главное, что мы забили гол!

Игра была под нашим контролем, и под занавес даже до примитивного навала со стороны балканок дело не дошло. Мы заслуженно взяли верх – 1:0. Радует, что обошлось без травм.

– Что дальше?

– Будем бороться за продление прописки в Лиге В. Жеребьевка стыковых поединков должна состояться 11 декабря. Нашим потенциальным соперником будет кто-то из Лиги С – Латвия, Черногория, Болгария. Эти матчи запланированы на февраль 2024 года.

Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав пока вылета в Лигу С.

Теперь подопечных Владимира Пятенко ожидают стыковые матчи, которые состоятся в феврале 2024 года, жеребьевка – 11 декабря.