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Лига наций
01 декабря 2023, 20:57 | Обновлено 01 декабря 2023, 21:29
744
0

Четвертое поражение. Женская сборная Украины уступила Польше

Украинки не сумели набрать важные очки

01 декабря 2023, 20:57 | Обновлено 01 декабря 2023, 21:29
744
0
Четвертое поражение. Женская сборная Украины уступила Польше
Скриншот с трансляции

В предыдущих четырех матчах Лиги наций украинки уже трижды уступили. Речь о повышении в классе уже не шла, теперь основная задача была попасть в зону переходных матчей за право остаться в дивизионе. Для этого нужно было набрать побольше очков, поскольку в переходные матчи попадают команды, занявшие третьи места в своих группах, за исключением одной сборной, имеющей худшие показатели, она вылетает напрямую.

Сборной Украины нужно было победить, чтобы не стать этой худшей командой, но подопечные Пятенко ничего не сделали для победы. Игра на отбой и заброс вперед, иногда индивидуальные действия – вот и все, чем пытались удивить полячок. Прогнозируемо сборная Польши не имела особых проблем, забила гол после несогласованных действий защитниц и вратаря и была более близкой, чтобы увеличить разрыв, чем украинки – сравнять счет.

0:1 – теперь нужно будет в последнем туре побеждать Сербию и надеяться на неудачи конкуренток в других группах, в частности, Словении. Перспективы, мягко говоря, не очень.

Лига наций среди женщин. 5 тур

Украина – Польша – 0:1

Ахчинская, 10

Семкив, 44.

Украина: Келюшик – Петрик, Корсун, Люб. Шматко, Басанская – Андрухов, Семкив (Глущенко, 61), Апанащенко, Панцулая, Химич – Кравчук (Гирин, 61)..

Польша: Шемик - Матысик, Зеневич, Вось, Вянковская - Лефелд (Врубель, 81), Паволлек, Ахчиньская (Едлиньская, 57) - Грабовская, Пайор, Камчик.

Арбитр: Ана-Мария Тертеляк (Румыния).

Стадион: «Сталь» (Сталева Воля, Польша).

УКРАИНА - ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Украина – Польша – 0:1. Текстовая трансляция матча
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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