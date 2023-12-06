Женская Лига наций. Возможные соперники Украины. Кто вышел в полуфиналы?

5 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА среди женщин.

Женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в сербском городке Стара Пазова. Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.

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Сборная Украины в группе B3 заняла 3-е место (6 очков), опередив аутсайдера Грецию (3 балла).

Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).

Теперь в феврале 2024 года сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B против одной из трех лучших вторых команд в Лиге C.

Потенциальные соперники сборной Украины: Латвия, Черногория, Болгария.

В полуфиналы Лиги наций пробились победители групп в лиге A: Нидерланды, Франция, Германия, Испании.

Жеребьевка стыковых матчей и финала четырех пройдет 11 декабря.

Лига наций 2023/24 (женщины)

6-й тур, 5 декабря

Лига A

Испания – Швеция – 5:3

Италия – Швейцария – 3:0

Австрия – Норвегия – 2:1

Португалия – Франция – 0:1

Дания – Исландия – 0:1

Уэльс – Германия – 0:0

Нидерланды – Бельгия – 4:0

Шотландия – Англия – 0:6

Лига B

Босния и Герцеговина – беларусь – 1:0

Северная Ирландия – Ирландия – 1:6

Польша Греция – 2:0

Румыния Хорватия – 0:1

Сербия Украина – 0:1

Словакия Финляндия – 2:2

Венгрия Албания – 6:0

Чехия Словения – 4:0

Лига C

Азербайджан – Фарерские острова – 1:0

Андорра – Молдова – 0:0

Болгария – Северная Македония – 2:2

Израиль – Эстония – 4:1

Казахстан – Армения – 4:1

Люксембург – Литва – 1:1

Мальта – Латвия – 2:1

Турция – Грузия – 2:0

Черногория – Кипр – 2:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C