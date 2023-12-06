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Лига наций
06 декабря 2023, 19:15 | Обновлено 06 декабря 2023, 19:54
1610
0

Женская Лига наций. Возможные соперники Украины. Кто вышел в полуфиналы?

Потенциальные оппоненты сборной Украины: Латвия, Черногория, Болгария

06 декабря 2023, 19:15 | Обновлено 06 декабря 2023, 19:54
1610
0
Женская Лига наций. Возможные соперники Украины. Кто вышел в полуфиналы?
УЕФА

5 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА среди женщин.

Женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в сербском городке Стара Пазова. Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в группе B3 заняла 3-е место (6 очков), опередив аутсайдера Грецию (3 балла).

Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).

Теперь в феврале 2024 года сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B против одной из трех лучших вторых команд в Лиге C.

Потенциальные соперники сборной Украины: Латвия, Черногория, Болгария.

В полуфиналы Лиги наций пробились победители групп в лиге A: Нидерланды, Франция, Германия, Испании.

Жеребьевка стыковых матчей и финала четырех пройдет 11 декабря.

Лига наций 2023/24 (женщины)

6-й тур, 5 декабря

Лига A

  • Испания – Швеция – 5:3
  • Италия – Швейцария – 3:0
  • Австрия – Норвегия – 2:1
  • Португалия – Франция – 0:1
  • Дания – Исландия – 0:1
  • Уэльс – Германия – 0:0
  • Нидерланды – Бельгия – 4:0
  • Шотландия – Англия – 0:6

Лига B

  • Босния и Герцеговина – беларусь – 1:0
  • Северная Ирландия – Ирландия – 1:6
  • Польша Греция – 2:0
  • Румыния Хорватия – 0:1
  • Сербия Украина – 0:1
  • Словакия Финляндия – 2:2
  • Венгрия Албания – 6:0
  • Чехия Словения – 4:0

Лига C

  • Азербайджан – Фарерские острова – 1:0
  • Андорра – Молдова – 0:0
  • Болгария – Северная Македония – 2:2
  • Израиль – Эстония – 4:1
  • Казахстан – Армения – 4:1
  • Люксембург – Литва – 1:1
  • Мальта – Латвия – 2:1
  • Турция – Грузия – 2:0
  • Черногория – Кипр – 2:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

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Источник Sport.ua
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