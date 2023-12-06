Женская Лига наций. Возможные соперники Украины. Кто вышел в полуфиналы?
Потенциальные оппоненты сборной Украины: Латвия, Черногория, Болгария
5 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги наций УЕФА среди женщин.
Женская сборная Украины выиграла у команды Сербии (1:0) в сербском городке Стара Пазова. Единственный гол забила Виктория Гирин на 54-й минуте встречи.
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Сборная Украины в группе B3 заняла 3-е место (6 очков), опередив аутсайдера Грецию (3 балла).
Также украинки не стали худшей третьей командой в Лиге В, так как Словения разгромно проиграла Чехии (0:4) и оказалась в рейтинге ниже Украины (с 6 очками по разнице мячей).
Теперь в феврале 2024 года сине-желтые будут играть плей-аут за сохранение места в Лиге B против одной из трех лучших вторых команд в Лиге C.
Потенциальные соперники сборной Украины: Латвия, Черногория, Болгария.
В полуфиналы Лиги наций пробились победители групп в лиге A: Нидерланды, Франция, Германия, Испании.
Жеребьевка стыковых матчей и финала четырех пройдет 11 декабря.
Лига наций 2023/24 (женщины)
6-й тур, 5 декабря
Лига A
- Испания – Швеция – 5:3
- Италия – Швейцария – 3:0
- Австрия – Норвегия – 2:1
- Португалия – Франция – 0:1
- Дания – Исландия – 0:1
- Уэльс – Германия – 0:0
- Нидерланды – Бельгия – 4:0
- Шотландия – Англия – 0:6
Лига B
- Босния и Герцеговина – беларусь – 1:0
- Северная Ирландия – Ирландия – 1:6
- Польша Греция – 2:0
- Румыния Хорватия – 0:1
- Сербия Украина – 0:1
- Словакия Финляндия – 2:2
- Венгрия Албания – 6:0
- Чехия Словения – 4:0
Лига C
- Азербайджан – Фарерские острова – 1:0
- Андорра – Молдова – 0:0
- Болгария – Северная Македония – 2:2
- Израиль – Эстония – 4:1
- Казахстан – Армения – 4:1
- Люксембург – Литва – 1:1
- Мальта – Латвия – 2:1
- Турция – Грузия – 2:0
- Черногория – Кипр – 2:0
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
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