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  4. ФОТО. Хаддад Майя стала Женщиной года по версии бразильского GQ
WTA
06 декабря 2023, 15:10 |
445
0

ФОТО. Хаддад Майя стала Женщиной года по версии бразильского GQ

11-я ракетка мира попала на одну из девяти обложек декабрьского номера

06 декабря 2023, 15:10 |
445
0
ФОТО. Хаддад Майя стала Женщиной года по версии бразильского GQ
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Беатрис Хаддад Майя стала «Женщиной года» по версии бразильского мужского журнада GQ.

11-я ракетка мира Также попала на одну из девяти обложек декабрьского номера, посвященных «персонам года».

В 2023 году Хаддад Майя выиграла малый Итоговый турнир в обоих разрядах, а также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Беатрис завершила сезон двумя победами в составе сборной Бразилии в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Южной Кореи (4:0).

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Источник Sport.ua
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