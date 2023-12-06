WTA06 декабря 2023, 15:10 |
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ФОТО. Хаддад Майя стала Женщиной года по версии бразильского GQ
11-я ракетка мира попала на одну из девяти обложек декабрьского номера
06 декабря 2023, 15:10 |
445
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Беатрис Хаддад Майя стала «Женщиной года» по версии бразильского мужского журнада GQ.
11-я ракетка мира Также попала на одну из девяти обложек декабрьского номера, посвященных «персонам года».
В 2023 году Хаддад Майя выиграла малый Итоговый турнир в обоих разрядах, а также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».
Беатрис завершила сезон двумя победами в составе сборной Бразилии в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Южной Кореи (4:0).
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