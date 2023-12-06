ФОТО. Хаддад Майя стала Женщиной года по версии бразильского GQ

Беатрис Хаддад Майя стала «Женщиной года» по версии бразильского мужского журнада GQ.

11-я ракетка мира Также попала на одну из девяти обложек декабрьского номера, посвященных «персонам года».

В 2023 году Хаддад Майя выиграла малый Итоговый турнир в обоих разрядах, а также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Беатрис завершила сезон двумя победами в составе сборной Бразилии в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Южной Кореи (4:0).