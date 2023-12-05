Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Прикарпатья: «Думаю, руководство поставит конкретную задачу»
Украина. Первая лига
05 декабря 2023, 14:50 | Обновлено 05 декабря 2023, 14:51
252
0

Тренер Прикарпатья: «Думаю, руководство поставит конкретную задачу»

Алексей Городов — о планах команды

05 декабря 2023, 14:50 | Обновлено 05 декабря 2023, 14:51
252
0
Тренер Прикарпатья: «Думаю, руководство поставит конкретную задачу»
ФК Прикарпатье. Алексей Городов

В отличие от предыдущего сезона, ивано-франковская команда уже точно финиширует в ведущей десятке Первой лиги

Сейчас «Прикарпатье», как и другие коллективы Первой лиги, находится в отпуске. Сколько он продлится, какие изменения могут произойти в составе и на что «команда родного края» будет настраиваться на втором этапе чемпионата, Sport.ua узнал у тренера желто-зеленых Алексея Городова.

«Отпуск продлится где-то полтора месяца, потом будет втягивающий сбор, специально-подготовительный и так далее. Уже есть числа, на которые мы планируем контрольные матчи. Будем звонить в клубы и договариваться о конкретных играх.

Кто может покинуть команду зимой? Вскоре мы все обдумаем, проанализируем. Есть футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но может случиться, что они, например, останутся, а кто-то другой уйдет. Пока еще рано говорить. Относительно усиления, то оно нужно нам в каждое звено.

Какие задачи будут стоять перед командой в «чемпионском раунде»? Я думаю, что мы не будем выходить играть просто так. Мы с руководством сядем, оно поставит перед нами задачи. Пока не могу сказать, но думаю, что будет конкретная задача, над выполнением которой мы будем работать. Потому что просто так выходить, выиграл, проиграл и дальше двигаться — так не интересно. Есть цель, есть задача - выходим, выполняем, играем в футбол», — сказал Городов.

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Прикарпатье» заняло 5-е место в группе А, набрав 26 очков. При этом с 5-го по 15-й тур команда выдала третью по продолжительности беспроигрышную серию в лиге из 11 матчей.

По нашей информации, базовым туром первого весеннего тура в Первой лиге станет 23 марта.

По теме:
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Евгений ПАСТУХ: «Мог быть в Шахтере или Динамо, но остановился в Рухе»
Источник: Александр Кучер присутствовал на матче Зари
Алексей Городов Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Биатлон | 05 декабря 2023, 11:41 7
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру

Федерация московской области объясняет это желанием спортсменки поправить здоровье

Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Футбол | 05 декабря 2023, 13:23 0
Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова
Бывший тренер сборной Украины порекомендовал Милану подписать Судакова

Мауро Тассотти считает, что полузащитник «Шахтера» сможет помочь «россонери»

АПЛ продала ТВ-права за рекордную сумму
Футбол | 05.12.2023, 10:20
АПЛ продала ТВ-права за рекордную сумму
АПЛ продала ТВ-права за рекордную сумму
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
Футбол | 04.12.2023, 19:53
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Футбол | 04.12.2023, 15:10
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
03.12.2023, 14:49 21
Футбол
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 46
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 13
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем