Тренер Прикарпатья: «Думаю, руководство поставит конкретную задачу»

В отличие от предыдущего сезона, ивано-франковская команда уже точно финиширует в ведущей десятке Первой лиги

Сейчас «Прикарпатье», как и другие коллективы Первой лиги, находится в отпуске. Сколько он продлится, какие изменения могут произойти в составе и на что «команда родного края» будет настраиваться на втором этапе чемпионата, Sport.ua узнал у тренера желто-зеленых Алексея Городова.

«Отпуск продлится где-то полтора месяца, потом будет втягивающий сбор, специально-подготовительный и так далее. Уже есть числа, на которые мы планируем контрольные матчи. Будем звонить в клубы и договариваться о конкретных играх.

Кто может покинуть команду зимой? Вскоре мы все обдумаем, проанализируем. Есть футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но может случиться, что они, например, останутся, а кто-то другой уйдет. Пока еще рано говорить. Относительно усиления, то оно нужно нам в каждое звено.

Какие задачи будут стоять перед командой в «чемпионском раунде»? Я думаю, что мы не будем выходить играть просто так. Мы с руководством сядем, оно поставит перед нами задачи. Пока не могу сказать, но думаю, что будет конкретная задача, над выполнением которой мы будем работать. Потому что просто так выходить, выиграл, проиграл и дальше двигаться — так не интересно. Есть цель, есть задача - выходим, выполняем, играем в футбол», — сказал Городов.

По итогам первого этапа чемпионата Первой лиги «Прикарпатье» заняло 5-е место в группе А, набрав 26 очков. При этом с 5-го по 15-й тур команда выдала третью по продолжительности беспроигрышную серию в лиге из 11 матчей.

По нашей информации, базовым туром первого весеннего тура в Первой лиге станет 23 марта.