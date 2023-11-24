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Украина. Первая лига
24 ноября 2023, 20:19 |
356
0

Прикарпатье будет договариваться о разрыве контракта с опытным защитником

Футболист играл за ивано-франковцев с августа 2021 года

24 ноября 2023, 20:19 |
356
0
Прикарпатье будет договариваться о разрыве контракта с опытным защитником
YouTube. Михаил Пыско

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Михаил Пыско, скорее всего, больше не сыграет за «Прикарпатье». Контракт игрока действует до 30 июня следующего года, однако в городском футбольном клубе твердо настроены завершить сотрудничество досрочно.

30-летний воспитанник львовского футбола в последний раз выходил на поле еще 11 августа, когда зелено-желтые не без судейского скандала проиграли дома «Карпатам» (0:1).

Всего в нынешнем сезоне Пыско сыграл 2 матча в чемпионате Первой лиги и 1 — в Кубке страны, после чего сосредоточился на несении воинской службы. И хотя в его случае была возможность совмещать службу с тренировками и играми, футболист отказался от подобного совмещения (в отличие, например, от капитана команды Василия Цюцюры).

До «Прикарпатья» Пыско выступал за молодежную команду «Шахтера», «Зарю», «Мариуполь», белорусские «Гомель» и «Белшину», «Рух», «Ингулец», «Агробизнес» и краматорский «Авангард». Всего на его счету 225 матчей и 8 голов на профессиональном уровне, а также выступления за сборные Украины U19 и U21.

«Прикарпатье» завершило первый этап чемпионата Первой лиги на 5-м месте в группе А, с 26 очками пробившись в «чемпионский раунд». В активе команды третья по продолжительности беспроигрышная серия в дивизионе из 11 матчей (у «Карпат» — 14, у «Ингульца» — 12).

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Михаил Пыско Прикарпатье Ивано-Франковск расторжение контракта инсайд
Источник Sport.ua
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