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Украина. Первая лига
29 ноября 2023, 15:33 |
294
0

Стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге

Календарь весенней части будет составлен с помощью жеребьевки

29 ноября 2023, 15:33 |
294
0
Стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге
ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, 23 марта определено базовой датой первого весеннего тура в Первой лиге. К слову, таким же будет базовый день следующего тура и во Второй лиге.

По нашей информации, жеребьевка календаря Первой лиги в группах «Чемпионская» и «Выбывание» может пройти уже на следующей неделе, однако с ее датой в ПФЛ еще не определились.

Группа «Чемпионская»: «Карпаты» – 45 очков, «Ингулец» – 42, «Левый берег» – 36, «Мариуполь» – 31, «Эпицентр» – 31, «Виктория» – 30, «Полтава» – 29, «Агробизнес» – 29 очков, «Нива» Б – 27, «Прикарпатье» – 26.

Группа «Выбывание»: «Металлург» – 25 очков, «Буковина» – 21, «Подолье» – 20, «Нива» Т – 20, «Горняк-Спорт» – 17, «Металлист» – 14, «Кремень» – 14, «Чернигов» – 13, «Диназ» – 13, «Хуст» – 11.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Вторая лига Украины
Источник Sport.ua
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