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  4. Тренер Прикарпатья: Беспроигрышная серия из 11 игр добавила нам уверенности
Украина. Первая лига
30 ноября 2023, 16:02 |
97
0

Тренер Прикарпатья: Беспроигрышная серия из 11 игр добавила нам уверенности

Ивано-франковцы неудачно начинали чемпионат, но задачу-минимум на первую часть сезона выполнили

30 ноября 2023, 16:02 |
97
0
Тренер Прикарпатья: Беспроигрышная серия из 11 игр добавила нам уверенности
ФК Прикарпатье. Алексей Городов

В первых четырех турах чемпионата Первой лиги «Прикарпатье» получило лишь 1 очко, но затем выдало мощную серию из 11 матчей без поражений, которая помогла желто-зеленым финишировать в первой пятерке в группе А и получить путевку в «чемпионский раунд».

Подводя итоги осенней части сезона, тренер «Прикарпатья» Алексей Городов не стал скрывать: в Ивано-Франковске довольны выступлением команды на этом отрезке сезона.

«Конечно, довольны. Нашей задачей-минимум было попасть в пятерку, выйти в «чемпионский раунд». Мы эту задачу выполнили. И руководство довольно, и ребята довольны, тем более у нас была перестройка команды, очень много молодежи привлекли в этом сезоне. Обычно это очень болезненно проходит, поэтому и начало сезона, я считаю, у нас немного не заладилось. Было много молодежи плюс очень нас подкосили травмы в начале сезона, когда выпали Цюцюра и Француз – наши капитан и вице-капитан, стержневые игроки команды. Поэтому в начале было тяжело. Потом, когда немножко сыгрались, молодежь поняла, что от нее хотят, уже стало легче, и мы достигли этого результата.

Мы не думаем о сериях. Проигрышная, беспроигрышная – любая когда-то начинается и когда-то заканчивается. Мы просто настраивали ребят, чтобы они поверили в себя, поверили, что они могут выигрывать. Мы настраивали не на серию, а на каждую игру: они могут и должны выигрывать. Хотя и серия из 11 матчей без поражений, которая у нас была, действительно очень классная. Она добавила нам уверенности, добавила веры в то, что мы можем побеждать соперников, которые на бумаге будто сильнее. Потому что группа у нас была непростая: «Карпаты», «Эпицентр», «Агробизнес», «Подолье», Тернополь, «Буковина» – крепкие команды, которые составили очень хорошую конкуренцию.

Кого среди потерянных перед сезоном игроков не хватало? Не хочу об этом говорить, ребята уже играют в других командах. Раз мы выполнили задачу, значит, нам всех хватало. Мы на всех рассчитываем. У нас нет основных и тех, кто на замене. У нас есть основные футболисты – те 25 игроков, которые были в заявке. Мы на всех рассчитывали. Кого мог бы выделить? Павла Михальчука. 19 лет парню, он вышел, играет, прогресс заметен. Хома хорошо сыграл, пока Андрей лучший бомбардир Первой лиги. Кто-то хуже, кто-то лучше – главное, что мы сыграли как команда», – передает слова Городова корреспондент Sport.ua.

Весной следующего года «Прикарпатье» по два раза сыграет с «Ингульцом», «Левым берегом», «Мариуполем», «Викторией» и «Полтавой». Сейчас в активе команды 26 очков и 10-е место в турнирной таблице группы «Чемпионская».

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инсайд Прикарпатье Ивано-Франковск Алексей Городов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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