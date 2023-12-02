В Прикарпатье обсудят продолжение сотрудничества с четырьмя игроками

Вратарь Иван Пицан, полузащитники Василий Геник, Никита Титаевский и нападающий Роман Барчук связаны трудовыми договорами с «Прикарпатьем» до конца года. По информации Sport.ua, в ближайшее время в клубе намерены обсудить целесообразность продления контрактов с названными футболистами.

33-летний Барчук и 25-летний Геник – воспитанники «Прикарпатья» (второй из них с 15 лет полтора года обучался в академии киевского «Динамо») и выступают за команду по 5–7 лет. 33-летний Пицан – из Калуша, он «в Прикарпатье» уже шестой год. 23-летний одессит Титаевский, ранее игравший за «Черноморец» и «Балканы», присоединился к «Прикарпатью» летом прошлого года.

С одной стороны, все они в осеннней части сезона регулярно получали игровую практику, с другой – ни одного из этих футболистов не отнесешь к лидерам нынешней команды, которая по итогам 18 туров заняла 5-е место в группе А и пробилась в «чемпионский раунд». Наверное, еще и поэтому в ивано-франковском клубе пока затрудняются ответить, останется ли этот квартет в составе «Прикарпатья» после Нового года.

Ранее тренер «Прикарпатья» Алексей Городов подвел итоги выступления команды на первом этапе чемпионата.

Также стало известно, что «Прикарпатье» будет договариваться о разрыве контракта с опытным защитником.