28 ноября на «Этихаде» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда сейчас будет переключать внимание полностью на внутреннюю арену. Там ведь накопились вопросы. Да, проигранные трофеи, Суперкубок Англии и Кубок Лиги, не особенно котируются, особенно у таких грандов, как горожане. Но и в АПЛ многовато осечек, и там желательно прибавить. В Лиге чемпионов обладатель трофея все уже решил. Подопечные Пепа Гвардиолы смогли выиграть все 4 поединка, причем строго забивая всем соперникам, и Црвене Звезде, и РБ Лейпциг, и Янг Бойз (дважды), по 3 гола. Сейчас каталонский менеджер будет активно использовать резервистов. Тем более что параллельно играются сложные поединки на внутренней арене: в предыдущие выходные случилась заруба с Ливерпулем, а после приема немцев будет тут же встреча с Тоттенхэмом.

РБ Лейпциг

Клуб в обоих предыдущих сезонах спасал положение после спада на старте после тренерской рокировки. Сейчас тоже была ситуация непростая: из-за финансовых проблем пришлось продать ряд ведущих футболистов. Но и селекционеры хорошо сработали, найдя толковых новичков типа Луи Опенды и Хави Симмонса. И Марко Розе был достаточно толковым и опытным наставником, чтобы не допустить провала. Начиналось все и вовсе 3:0 с Баварией, правда, в Суперкубке. В Бундеслиге без осечек не обошлось, но в целом удалось удержаться в группе лидеров. А в Лиге чемпионов немцы совершенно ничем не удивили: уступили дома фавориту, Манчестер Сити. Но при этом победили на выезде Янг Бойз и набрали 6 очков с Црвеной Звездой, по сути, чуть ли не обеспечив себе право на очередной выход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Клубы успели сыграть между собой 5 раз. И только однажды, в последнем туре, уже все решив, Сити проиграл немцам. А так они выиграли уже трижды.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в легкой победе Сити. Но, по сути, это товарищеский в плане турнирных задач для хозяев, поединок. Так что берем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,73).