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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
28.11.2023 22:00 – FT 3 : 2
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 03:30 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:06
255
0

Ман Сити – РБ Лейпциг – 3:2. Гол Холанда, камбек горожан. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 03:30 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:06
255
0
Ман Сити – РБ Лейпциг – 3:2. Гол Холанда, камбек горожан. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Ман Сити» дома обыграл «РБ Лейпциг» (3:2).

Проигрывая 0:2 после дубля Лои Опенды, хозяева поля сумели забить три мяча и выиграть матч.

У хозяев поля во втором тайме отличились Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Хулиан Альварес

Ситуация в группе G: Ман Сити (15), РБ Лейпциг (9), Янг Бойз (4), Црвена Звезда (1).

Лига чемпионов 2023/24

Группа G. 5-й тур, 28 ноября

Манчестер Сити (Англия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2

Голы: Холанд, 54, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
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Манчестер Сити РБ Лейпциг Фил Фоден Лига чемпионов Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Лои Опенда Манчестер Сити - РБ Лейпциг видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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