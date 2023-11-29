Ман Сити – РБ Лейпциг – 3:2. Гол Холанда, камбек горожан. Видео голов
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Ман Сити» дома обыграл «РБ Лейпциг» (3:2).
Проигрывая 0:2 после дубля Лои Опенды, хозяева поля сумели забить три мяча и выиграть матч.
У хозяев поля во втором тайме отличились Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Хулиан Альварес
Ситуация в группе G: Ман Сити (15), РБ Лейпциг (9), Янг Бойз (4), Црвена Звезда (1).
Лига чемпионов 2023/24
Группа G. 5-й тур, 28 ноября
Манчестер Сити (Англия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2
Голы: Холанд, 54, Фоден, 70, Альварес, 87 – Опенда, 13, 33
Видеообзор матча
События матча
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