Томас ТУХЕЛЬ: «Мы не отождествляли контроль мяча с медленностью»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями от победы своей команды над «Кельном» (1:0).

«Обычно это наша большая сила, чтобы использовать свои шансы. Сегодня счет был всего 1:0.

Первый тайм был очень хорош. Мы очень хорошо вошли в игру и никогда не останавливались. Мы создали много отличных голевых моментов.

Обычно наша великая сила заключается в том, чтобы использовать свои шансы. Сегодня счет был всего 1:0, поэтому мы должны были быть сосредоточенными. Мы не могли позволить себе отождествлять контроль матча с медлительностью и должны были быть начеку. Во втором тайме мы смогли это сделать очень хорошо, поэтому мы заслужили победу», – сказал Тухель.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, но «Байер» отстает на одно очко и имеет матч в запасе.