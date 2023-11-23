В пятницу, 24 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Бавария» и «Кельн». Игра пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги Штадион».

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Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 11 сыгранных туров в чемпионате Германии по футболу мюнхенцы занимают вторую строчку с 29 очками, а «Кельн» идет предпоследним с 6 балами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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