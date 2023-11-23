Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 ноября в 21:30 поединок 12-го тура Бундеслиги
В пятницу, 24 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Бавария» и «Кельн». Игра пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги Штадион».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
После 11 сыгранных туров в чемпионате Германии по футболу мюнхенцы занимают вторую строчку с 29 очками, а «Кельн» идет предпоследним с 6 балами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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