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Чемпионат Германии
Кельн
24.11.2023 21:30 - : -
Бавария
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Германия
23 ноября 2023, 18:33 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:37
63
0

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 21:30 поединок 12-го тура Бундеслиги

23 ноября 2023, 18:33 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:37
63
0
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Кельн – Бавария

В пятницу, 24 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Бавария» и «Кельн». Игра пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги Штадион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 11 сыгранных туров в чемпионате Германии по футболу мюнхенцы занимают вторую строчку с 29 очками, а «Кельн» идет предпоследним с 6 балами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Кельн - Бавария Кельн Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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