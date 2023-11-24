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Кельн
24.11.2023 21:30 – FT 0 : 1
Бавария
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Германия
24 ноября 2023, 23:28 | Обновлено 24 ноября 2023, 23:32
226
1

Бундеслига. Кейн принес Баварии победу над Кельном

Мюнхенский клуб вышел в лидеры турнирной таблицы

24 ноября 2023, 23:28 | Обновлено 24 ноября 2023, 23:32
226
1
Бундеслига. Кейн принес Баварии победу над Кельном
ФК Бавария. Гарри Кейн

В стартовом матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде минимально обыграла «Кельн». Автором единственного гола в матче стал Гарри Кейн, для которого это уже 18-й гол в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Благодаря этой победе «Бавария» набрала 32 очка и вышла в лидеры турнирной таблицы. На одно очко отстает «Байер», у которого в запасе выездной матч против «Вердера», который состоится в субботу, 25 ноября.

«Кельн» остается на последнем месте с 6 очками в 12 матчах.

Бундеслига. 12-й тур

Кельн – Бавария – 0:1
Гол: Кейн 20

«Кельн» – Швэбе, Карстенсен, Килиан (Вальдшмидт, 78), Шабо, Хюберс, Майна, Кайнц (Хусейнбашич, 78), Любичич (Алиду, 65), Мартель, Тильманн (Пакярада, 77), Зельке (Тиггес, 64).

«Бавария» – Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горетцка, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Шупо-Мотинг, Кейн.

Предупреждение: Шупо-Мотинг (52).

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Бавария Кельн Кельн - Бавария Бундеслига Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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Vladimir Shevchenko
Прям скучно якось - у всех тб погорели))
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