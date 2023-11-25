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Чемпионат Германии
Кельн
24.11.2023 21:30 – FT 0 : 1
Бавария
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Германия
25 ноября 2023, 03:03 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:23
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Кельн – Бавария – 0:1. Очередной гол Кейна. Видео гола и обзор матча

Мюнхенская команда возглавила турнирную таблицу

25 ноября 2023, 03:03 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:23
50
0
Кельн – Бавария – 0:1. Очередной гол Кейна. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В германской Бундеслиге возобновились поединки после международной паузы. Мюнхенская «Бавария» на выезде минимально одолела «Кельн», единственный гол забил центрфорвард Гарри Кейн.

Эта победа вывела «Баварию» на первое место, но свой матч не сыграл отстающий на одно очко леверкузенский «Байер».

Бундеслига. 12 тур

Кельн – Бавария – 0:1

Гол: Кейн, 20

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горецка, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Чупо-Мотинг, Кейн.

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бундеслига Кельн Бавария Гарри Кейн Кельн - Бавария видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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