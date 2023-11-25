Кельн – Бавария – 0:1. Очередной гол Кейна. Видео гола и обзор матча

В германской Бундеслиге возобновились поединки после международной паузы. Мюнхенская «Бавария» на выезде минимально одолела «Кельн», единственный гол забил центрфорвард Гарри Кейн.

Эта победа вывела «Баварию» на первое место, но свой матч не сыграл отстающий на одно очко леверкузенский «Байер».

Бундеслига. 12 тур

Кельн – Бавария – 0:1

Гол: Кейн, 20

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горецка, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Чупо-Мотинг, Кейн.