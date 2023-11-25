Германия25 ноября 2023, 03:03 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:23
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Кельн – Бавария – 0:1. Очередной гол Кейна. Видео гола и обзор матча
Мюнхенская команда возглавила турнирную таблицу
25 ноября 2023, 03:03 | Обновлено 25 ноября 2023, 03:23
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В германской Бундеслиге возобновились поединки после международной паузы. Мюнхенская «Бавария» на выезде минимально одолела «Кельн», единственный гол забил центрфорвард Гарри Кейн.
Эта победа вывела «Баварию» на первое место, но свой матч не сыграл отстающий на одно очко леверкузенский «Байер».
Бундеслига. 12 тур
Кельн – Бавария – 0:1
Гол: Кейн, 20
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Мазрауи, Горецка, Киммих, Лаймер, Коман, Сане, Чупо-Мотинг, Кейн.
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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