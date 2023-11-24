24 ноября на «Парк де Пренс» пройдет матч 13-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Монако». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда постепенно взобралась на 1-е место в текущей турнирной таблице на внутренней арене. Это, впрочем, было ожидаемо, уж очень уж велика разница в классе со всеми остальными на внутренней арене. И примечательно, что и новый наставник, Луис Энрике, не особенно старался удачно стартовать в Лиге 1 - его новые подопечные выиграли только с 3-й попытки, а после 7 туров имели в активе только 3 победы. Но ничего, выиграли дальше 5 матчей кряду, причем забивая по 3 гола - и аккурат к паузе на игры сборных опередили притормозившую Ниццу. Впрочем, и в будущем пока что в приоритете для Мбаппе и компании будет Лига чемпионов. Там не все так уж гладко складывается: после победы над Боруссией уступили разгромно Ньюкаслу, а с Миланом в спарке обменялись домашними успехами. Угроза не выйти в плей-офф достаточно высока.

Монако

Клуб стал первым, кто бросил успешный вызов доминирующей столичной команде - в 2017-м золото вернулось на Лазурный берег. Но только раз, а потом максимум было 2-е место в следующем розыгрыше, и, в 2021-2022, бронза. Прошлый сезон оказался после взятия дважды кряду 3-й позиции фактически провальным - скатились на 6-ю. Из-за этого Головин и компания сейчас не участвуют в еврокубках вообще. Но более легкий календарь помог новому наставнику, Хюттеру - с ним монегаски вернулись в топ-3 Лиги 1. Правда, в крайних турах были 0:2 на поле Лилля и 0:0 в гостях у Гавра, и только на своем поле Брест победили уверенно, с гроссмейстерским счетом 2:0.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но монегаски не проигрывали вот уже трижды кряду. Они 2 раза выиграли на своем поле, еще и забивая по 3 мяча, и увезли ничью 1:1 из Парижа.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что ПСЖ легко возьмет наконец-то победу. Но Мбаппе и компанию ждет важный поединок - ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,96).