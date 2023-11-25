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Чемпионат Франции
ПСЖ
24.11.2023 22:00 – FT 5 : 2
Монако
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Франция
25 ноября 2023, 00:06 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:07
184
1

Лига 1. ПСЖ разгромил Монако, несмотря на ляп Доннаруммы

Чемпионы Франции продолжают лидировать в турнирной таблице

25 ноября 2023, 00:06 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:07
184
1
Лига 1. ПСЖ разгромил Монако, несмотря на ляп Доннаруммы
ФК ПСЖ

В пятницу, 24 ноября «ПСЖ» в стартовом матче 13-го тура французской Лиги 1 разгромил «Монако» со счетом 5:2, несмотря на грубый ляп голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы на 22-й минуте.

Благодаря этой победе «ПСЖ» укрепился на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1 с 30 очками в 13 матчах. «Монако» остается третьим, и не потеряет эту позицию по итогам 13-го тура.

Лига 1. 13-й тур

ПСЖ – Монако – 5:2
Голы: Гонсалу Рамуш 18, Мбаппе 39 (с пенальти), Дембеле 70, Витинья 72, Коло Муани 90+7 – Минамино 22, Балогун 75

«ПСЖ» – Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиеле, Фабиан Руис (Солер, 82), Угарте, Витинья, Дембеле (Барколя, 72), Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 71).

«Монако» – Кен, Вандерсон (Диатта, 79), Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Минамино (Аклиуш, 79), Головин, Закария, Камара (Бен-Йеддер, 79), Балогун.

Предупреждение: Синго (59).

Ляп Доннаруммы, в результате которого забил Минамино (22-я минута):

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
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ПСЖ - Монако ПСЖ Монако Лига 1 (Франция) Килиан Мбаппе Такуми Минамино Фабиан Руис Витинья (ПСЖ) Усман Дембеле Гонсалу Рамуш чемпионат Франции по футболу Джанлуиджи Доннарумма видео голов и обзор Фоларин Балоган Рандаль Коло Муани
Источник Sport.ua
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andre_lui
Краще б він його припустився у попередньому матчі
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