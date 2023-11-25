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Чемпионат Франции
ПСЖ
24.11.2023 22:00 – FT 5 : 2
Монако
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Франция
25 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:08
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0

ПСЖ – Монако – 5:2. Гол Мбаппе, ошибка Доннаруммы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура французской Лиги 1

25 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 25 ноября 2023, 01:08
58
0
ПСЖ – Монако – 5:2. Гол Мбаппе, ошибка Доннаруммы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома победил «Монако» со счетом 5:2.

У парижан голы забили Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе (с пенальти), Усман Дембеле, Витинья, Рандаль Коло Муани.

У монегасков в ворота соперника расписались Такуми Минамино и Фоларин Балоган. При этом Минамино использовал ошибку голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Парижская команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1 (30 очков), опережая Ниццу (26). «Монако» с 24 очками идет третьим.

Лига 1. 13-й тур, 24 ноября

ПСЖ – Монако– 5:2

Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 (пен), Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло Муани, 90+6 – Минамино, 22, Балогун, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
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Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Джанлуиджи Доннарумма Усман Дембеле Килиан Мбаппе ПСЖ Фабиан Руис Такуми Минамино ПСЖ - Монако Витинья (ПСЖ) Гонсалу Рамуш видео голов и обзор Рандаль Коло Муани Фоларин Балоган
Источник Sport.ua
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