ПСЖ – Монако – 5:2. Гол Мбаппе, ошибка Доннаруммы. Видео голов и обзор
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В матче 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома победил «Монако» со счетом 5:2.
У парижан голы забили Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе (с пенальти), Усман Дембеле, Витинья, Рандаль Коло Муани.
У монегасков в ворота соперника расписались Такуми Минамино и Фоларин Балоган. При этом Минамино использовал ошибку голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
Парижская команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1 (30 очков), опережая Ниццу (26). «Монако» с 24 очками идет третьим.
Лига 1. 13-й тур, 24 ноября
ПСЖ – Монако– 5:2
Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 (пен), Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло Муани, 90+6 – Минамино, 22, Балогун, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
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