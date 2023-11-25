В матче 13-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома победил «Монако» со счетом 5:2.

У парижан голы забили Гонсалу Рамуш, Килиан Мбаппе (с пенальти), Усман Дембеле, Витинья, Рандаль Коло Муани.

У монегасков в ворота соперника расписались Такуми Минамино и Фоларин Балоган. При этом Минамино использовал ошибку голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Парижская команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1 (30 очков), опережая Ниццу (26). «Монако» с 24 очками идет третьим.

Лига 1. 13-й тур, 24 ноября

ПСЖ – Монако– 5:2

Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 (пен), Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло Муани, 90+6 – Минамино, 22, Балогун, 75

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