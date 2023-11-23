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Чемпионат Франции
ПСЖ
24.11.2023 22:00 - : -
Монако
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Франция
23 ноября 2023, 18:48 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:49
37
0

ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 22:00 поединок 13 тура Лиги 1

23 ноября 2023, 18:48 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:49
37
0
ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Монако

В пятницу, 24 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся действующий чемпион страны «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Франции по футболу «парижане» занимают первою строчку с 27 очками, а «Монако» идет третьим с 24 балами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Монако ПСЖ ПСЖ - Монако смотреть онлайн чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник Sport.ua
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