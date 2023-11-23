В пятницу, 24 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся действующий чемпион страны «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Франции по футболу «парижане» занимают первою строчку с 27 очками, а «Монако» идет третьим с 24 балами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица