Украинский тренер из Камбоджи рассказал о мечте поработать на родине

Главный тренер камбоджийского клуба «Пномпень Краун» 37-летний украинец Олег Старинский рассказал о ближайших планах на будущее.

«В настоящее время я сосредоточен на «Пномпень Краун», чтобы получить больше новых достижений в этом сезоне. Как и в следующем сезоне, но я надеюсь, что однажды я вернусь в Европу, потому что я очень хочу поработать с командой из Лиги чемпионов, особенно в моей стране».

«Только от одной мысли об этом я чувствую себя счастливым, потому что я являюсь частью донецкого «Шахтера». Раньше я работал аналитиком в этом клубе. Там я многое узнал о футболе и мы противостояли топ-клубам, таким как «Манчестер Сити», «Аталанта» и так далее. Для меня это особое чувство – соревноваться в Европе, прекрасное чувство, которое нельзя пропустить. Футбольная атмосфера там настолько великолепна, что каждый хочет быть частью этого», - заявил Старинский.

Олег Старинский с июля 2019 по ноябрь 2020 годов работал видеоаналитиком в «Шахтере» U-19. Из донецкого клуба украинец получил приглашение возглавить «Пномпень Краун», с которым за три года выиграл 6 трофеев – два чемпионства, Кубок лиги и Суперкубок Камбоджи.

По итогам 2022-го Старинского признали тренером года в Камбодже.