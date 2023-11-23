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23 ноября 2023, 18:02 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:04
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0

Украинский тренер из Камбоджи рассказал о мечте поработать на родине

Олег Старинский хочет, чтобы ему доверили отечественный клуб, участвующий в Лиге чемпионов

23 ноября 2023, 18:02 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:04
720
0
Украинский тренер из Камбоджи рассказал о мечте поработать на родине
kampucheathmey.com. Олег Старинский

Главный тренер камбоджийского клуба «Пномпень Краун» 37-летний украинец Олег Старинский рассказал о ближайших планах на будущее.

«В настоящее время я сосредоточен на «Пномпень Краун», чтобы получить больше новых достижений в этом сезоне. Как и в следующем сезоне, но я надеюсь, что однажды я вернусь в Европу, потому что я очень хочу поработать с командой из Лиги чемпионов, особенно в моей стране».

«Только от одной мысли об этом я чувствую себя счастливым, потому что я являюсь частью донецкого «Шахтера». Раньше я работал аналитиком в этом клубе. Там я многое узнал о футболе и мы противостояли топ-клубам, таким как «Манчестер Сити», «Аталанта» и так далее. Для меня это особое чувство – соревноваться в Европе, прекрасное чувство, которое нельзя пропустить. Футбольная атмосфера там настолько великолепна, что каждый хочет быть частью этого», - заявил Старинский.

Олег Старинский с июля 2019 по ноябрь 2020 годов работал видеоаналитиком в «Шахтере» U-19. Из донецкого клуба украинец получил приглашение возглавить «Пномпень Краун», с которым за три года выиграл 6 трофеев – два чемпионства, Кубок лиги и Суперкубок Камбоджи.

По итогам 2022-го Старинского признали тренером года в Камбодже.

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Источник Kampuchea Thmey Daily
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