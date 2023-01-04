Немного экзотики. Украинец признан тренером года в Камбодже
Олег Старинский выиграл национальный чемпионат вместе с «Пномпень Краун»
Украинский тренер футбольного клуба «Пномпень Краун» Олег Старинский признан тренером года в Камбоджи.
Старинский вместе с командой выиграли второй раз подряд национальный чемпионат, сделав требл. Интересно, что по ходу сезона «Пномпень Краун» отставал от лидера на 18 очков, однако смог догнать ФК «Висакха» и по дополнительным показателям вырвать чемпионство.
Отметим, что украинский специалист возглавил клуб из столицы Камбоджи в ноябре 2020 года. До этого он работал видеоаналитиком в «Шахтере» U-19.
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