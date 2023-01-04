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04 января 2023, 09:58 |
1210
3

Немного экзотики. Украинец признан тренером года в Камбодже

Олег Старинский выиграл национальный чемпионат вместе с «Пномпень Краун»

04 января 2023, 09:58 |
1210
3
Немного экзотики. Украинец признан тренером года в Камбодже
Twitter. Олег Старинский

Украинский тренер футбольного клуба «Пномпень Краун» Олег Старинский признан тренером года в Камбоджи.

Старинский вместе с командой выиграли второй раз подряд национальный чемпионат, сделав требл. Интересно, что по ходу сезона «Пномпень Краун» отставал от лидера на 18 очков, однако смог догнать ФК «Висакха» и по дополнительным показателям вырвать чемпионство.

Отметим, что украинский специалист возглавил клуб из столицы Камбоджи в ноябре 2020 года. До этого он работал видеоаналитиком в «Шахтере» U-19.

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Олег Старинский лучший тренер Пномпень Краун
Источник Sport.ua
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18 очок , дуже круто . Вітаю 
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Rolan Stkomarovskiy
Зважаючи, що охоронні, безпекові та аналітичні структури Ахметова історично складаються з колишніх або діючих представників КДБ, СБУ, розвідки та подібних структур. Тому цей тренер в Камбоджі більше схожий на московського розвідника в Камбоджі. Хоча в ЗМІ - це тренер з України. 
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