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Евро
Шотландия
19.11.2023 21:45 - : -
Норвегия
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19 ноября 2023, 05:23 |
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Шотландия – Норвегия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 19 ноября в 21:45 по Киеву

19 ноября 2023, 05:23 |
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Шотландия – Норвегия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября на «Хэмпден Парк» (Глазго) пройдет матч 10-го тура квалификации на Евро-2024, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Норвегии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда после длительного перерыва смогла постепенно выйти на достойные позиции. Сначала был успех в Лиге Наций, в дивизионе С, но именно это позволило, воспользовавшись новой лазейкой, выиграть стыковые поединки и пробиться на Евро-2020, что было первым турниром за пару десятилетий. Потом был противоречивый прошлый год, с проигранным плей-офф на чемпионат мира, но с реваншем у украинцев в споре за 1-е место в группе Лиги Наций, уже на более высоком уровне. Ну, а в 2023-м году тартановые стартовали с 5 побед, в том числе и над Испанией. Это, по сути, гарантировали подопечным Стива Кларка право отправиться на второе Евро кряду... И расслабило их - пошли поражения, Англии и Франции в товарищеских поединках, и Испании в отборе. С Грузией тоже могли проиграть, но в самой концовке оформили итоговые 2-2.

Норвегия

Сборная все больше вызывает вопросы. Масштаб звезд у них сейчас явно побольше и поярче, чем у тех же горцев - достаточно сказать, что Эрлинг Холланд в последнем голосовании за Золотой Мяч уступил только Месси, победителю. Но если с клубом, Манчестер Сити, нападающий выиграл все, то в национальной команде идет уже далеко не первый невнятный цикл. По сути, крест в 2023-м году поставили уже после стартового отрезка, когда проиграли обоим конкурентам, Испании и Шотландии (еще и дома, 1-2), к тому же не победив и Грузию. Последующие победы уже ничего толком не дали, тем более что октябрь закончился 0-1 с фурией рохой. В итоге можно готовиться к следующему году, и не зря решили еще и с Фарерами провести товарищеский поединок, оформив там гроссмейстерские 2-0.

Статистика личных встреч

Норвегия выиграла только 1 очный поединок из 5 последних, зато сразу 4-0. Шотландцы июньскими 2-1 взяли третью победу за этот отрезок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что шотландцы могут перед родными болельщиками победить. Но отсутствие мотивации может снова сказаться, так что ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,61).

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Источник Sport.ua
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