Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Норвегия – 3:3. Повеселились и без Холанда. Видеообзор
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 01:12
14
0

Шотландия – Норвегия – 3:3. Повеселились и без Холанда. Видеообзор

Напоследок команды выдали зрелищный матч

20 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 01:12
14
0
Шотландия – Норвегия – 3:3. Повеселились и без Холанда. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч сборных Шотландии и Норвегии ничего не решал в турнирном плане. Возможно, именно поэтому соперники позволили себе сыграть без лишней ответственности. Норвежцы даже без Эрлинга Холанда дважды выходили вперед в первом тайме усилиями Доннума и Странда Ларсена. Шотландия дважды отыгрывалась благодаря пенальти (реализовал Макгинн) и автоголу Эстигора. Во втором тайме уже «тартановые» повели в счете усилиями Армстронга. Но Эльюнусси в концовке подарил норвежцам утешительную ничью.

Сборная Шотландии в своей группе финишировала на втором месте с 17 очками. Норвежцы заняли третью позицию с 11 пунктами – это на 10 очков меньше, чем у победителей группы испанцев.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Глазго, «Хэмпден Парк»

Шотландия – Норвегия – 3:3

Голы: Доннум, 3 (0:1), Макгинн, 13, пенальти (1:1), Странд Ларсен, 20 (1:2), Эстигор, 33, автогол (2:2), Армстронг, 59 (3:2), Эльюнусси, 86 (3:3).

По теме:
Турнирные таблицы Евро-2024. Известны 17 из 24 участников финального раунда
Испания победила Грузию, Норвегия без Холанда поделила очки с Шотландией
Победа Португалии без голов Роналду, Босния в меньшинстве уступила Словакии
Евро-2024 чемпионат Европы по футболу сборная Шотландии по футболу женская сборная Норвегии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия
Футбол | 19 ноября 2023, 23:01 0
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия

Игра состоится 20 ноября в 21:45

Сергей РЕБРОВ: «Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью»
Футбол | 19 ноября 2023, 17:52 9
Сергей РЕБРОВ: «Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью»
Сергей РЕБРОВ: «Не думаю, что Италия закроется и будет играть на ничью»

Тренер сборной Украины – о матче против Италии

Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Футбол | 19.11.2023, 17:57
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Футбол | 19.11.2023, 15:50
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Футбол | 19.11.2023, 18:05
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
18.11.2023, 09:40
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
19.11.2023, 23:15 4
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
18.11.2023, 11:04 15
Футбол
Тайсон Фьюри: «После победы над Усиком оставлю себе только пояс WBC»
Тайсон Фьюри: «После победы над Усиком оставлю себе только пояс WBC»
18.11.2023, 03:20 1
Бокс
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
19.11.2023, 08:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем