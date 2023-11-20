Шотландия – Норвегия – 3:3. Повеселились и без Холанда. Видеообзор

Матч сборных Шотландии и Норвегии ничего не решал в турнирном плане. Возможно, именно поэтому соперники позволили себе сыграть без лишней ответственности. Норвежцы даже без Эрлинга Холанда дважды выходили вперед в первом тайме усилиями Доннума и Странда Ларсена. Шотландия дважды отыгрывалась благодаря пенальти (реализовал Макгинн) и автоголу Эстигора. Во втором тайме уже «тартановые» повели в счете усилиями Армстронга. Но Эльюнусси в концовке подарил норвежцам утешительную ничью.

Сборная Шотландии в своей группе финишировала на втором месте с 17 очками. Норвежцы заняли третью позицию с 11 пунктами – это на 10 очков меньше, чем у победителей группы испанцев.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Глазго, «Хэмпден Парк»

Шотландия – Норвегия – 3:3

Голы: Доннум, 3 (0:1), Макгинн, 13, пенальти (1:1), Странд Ларсен, 20 (1:2), Эстигор, 33, автогол (2:2), Армстронг, 59 (3:2), Эльюнусси, 86 (3:3).